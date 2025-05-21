У списку Кіно 24 з посиланням на Netflix – як нові прем'єри, так і культові хіти. Тут знайдуться серіали й для дітей, і трилери для дорослих.

Рекомендуємо Український серіал з напруженим сюжетом, доступний для безплатного перегляду: що це за стрічка

Найпопулярніші серіали на Netflix

"Затишок"

Це найпопулярніший мінісеріал на Netflix, який посів першу сходинку у рейтингу. Коли зникає економка сусідів, Сесіль починає копати глибше – і з кожною новою таємницею її ідеальний світ тріщить по швах.

"Затишок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Любов, смерть і роботи"

Другий за популярністю серіал на Netflix це – антологія короткометражних епізодів тривалістю від 5 до 15 хвилин. У кожній серії – нова історія в жанрі наукової фантастики, фентезі, комедії чи жахів. Стилістика вражає різноманіттям: від класичної 2D-анімації до реалістичної CGI-графіки.

"Любов, смерть і роботи": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чотири пори року"

У центрі сюжету – багаторічна дружба трьох пар, яка проходить серйозне випробування. Їхня звична традиція спільного відпочинку кожні три місяці опиняється під загрозою після того, як одна з пар вирішує розлучитися.

"Чотири пори року": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також у списку найпопулярніших серіалів опинились такі стрічки:

"Етернавт"

"Астерікс і Обелікс: поєдинок вождів"

"Ставка"

"Фред і Роуз Вести: Британська історія жаху"

"Назавжди"

"Ти"

"Садівник"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.