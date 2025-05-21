В списке Кино 24 со ссылкой на Netflix – как новые премьеры, так и культовые хиты. Здесь найдутся сериалы и для детей, и триллеры для взрослых.
Рекомендуем Украинский сериал с напряженным сюжетом, доступен для бесплатного просмотра: что это за лента
Самые популярные сериалы на Netflix
"Уют"
Это самый популярный мини-сериал на Netflix, который занял первую строчку в рейтинге. Когда исчезает экономка соседей, Сесиль начинает копать глубже – и с каждой новой тайной ее идеальный мир трещит по швам.
"Уют": смотрите онлайн трейлер сериала
"Любовь, смерть и работы"
Второй по популярности сериал на Netflix это – антология короткометражных эпизодов длительностью от 5 до 15 минут. В каждой серии – новая история в жанре научной фантастики, фэнтези, комедии или ужасов. Стилистика поражает многообразием: от классической 2D-анимации до реалистичной CGI-графики.
"Любовь, смерть и роботы": смотрите онлайн трейлер сериала
"Четыре времени года"
В центре сюжета – многолетняя дружба трех пар, которая проходит серьезное испытание. Их привычная традиция совместного отдыха каждые три месяца оказывается под угрозой после того, как одна из пар решает развестись.
"Четыре времени года": смотрите онлайн трейлер сериала
Также в списке самых популярных сериалов оказались такие ленты:
- "Этернавт"
- "Астерикс и Обеликс: поединок вождей"
- "Ставка"
- "Фред и Роуз Вести: Британская история ужаса"
- "Навсегда"
- "Ты"
- "Садовник"
Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.