Из-за начала полномасштабной войны премьера была отложена не неопределенное время и вот, наконец, она состоялась. 24 Канал расскажет, что известно о новой комедии, которую точно следует просмотреть всей семьей.

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Сюжет "Большой прогулки"

События развиваются вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. Теплого весеннего дня обе семьи отправляются "на шашлыки" и оказываются на одной лужайке, которую считают "своей". Между семьями возникает спор, никто не хочет уступить место для приготовления шашлыков. Неожиданно для них на лужайке появляется коррупционер, которому безразлично шашлыки, ведь на той лужайке он спрятал свои деньги.

"Большая прогулка": смотрите видео онлайн

Этот фильм – отличный вариант для похода в кинотеатр всей семьей. Во время просмотра вы не только насладитесь украинским кинематографом, но и отвлечетесь от негативных мнений.

Актерский состав

К съемкам присоединились многие известные украинские актеры, среди которых:

Юрий Ткач;

Елена Кравец;

Андрей Исаенко;

Ирина Гатун;

Михаил Жонин и другие.

Также на экране увидите знаменитых футболистов – Андрея Пятова и Евгения Коноплянку, популярных артистов – Позитива, Верку Сердючку и ее маму. Отметим, что именно Андрей Данилко записал саундтрек в фильм – "Есть предложение".

Верка Сердючка – "Есть предложение": смотрите видео онлайн