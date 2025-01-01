Еще один популярный украинский триллер выйдет на Netflix: о каком фильме идет речь

Историческая драма украинского режиссера Дениса Тарасова "БожеВильные" станет доступной для просмотра онлайн на популярном стриминговом сервисе Netflix. Премьера ленты состоится 1 января.

Об этом сообщает 24 Канал. Это важное событие для кинематографа Украины, поскольку лента на такой большой площадке, как Netflix, имеет потенциал получить признание и привлечь внимание к украинскому кино на международном уровне.

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На Netflix выйдет фильм "БожеВильные": подробности

Украинский художественный полнометражный фильм "БожеВільні" (2023), режиссера Дениса Тарасова, является мощной исторической драмой, рассказывающей о борьбе с тоталитарной советской системой в 1970-е годы XX века. Лента стала полнометражным дебютом режиссера, который исследует одну из самых темных сторон советской власти – применение "карательной психиатрии" для подавления политических оппонентов и диссидентов.

Сюжет фильма разворачивается в середине 1970-х годов, когда Андрей Довженко, молодой, творческий и свободолюбивый человек, узнает об ужасной правде: многие обвиняемые в "антисоветской деятельности" на самом деле не отправлялись в тюрьму, а попадали в психиатрические больницы специального типа. В этих заведениях им приписывали вымышленные диагнозы, в частности "вялотекущую шизофрению", которые были разработаны в кабинетах КГБ.

Это был один из способов борьбы с инакомыслием в советской системе, который использовался для подавления любой оппозиции к власти.

"БожеВильные": смотрите онлайн трейлер фильма

Андрей, оказавшись в этом аду карательной психиатрии, сталкивается с тяжелым моральным выбором. Он должен решить, или сотрудничать с КГБ, вернуться к семье и продолжить свою жизнь в безопасности, или раскрыть правду об издевательствах, которым подверглись политические заключенные, замученные в психиатрических больницах. Эта дилемма и борьба за принципы правды, чести и свободы является основой фильма, который ставит важные вопросы о совести, страх и ответственность в тоталитарном режиме.

"БожеВильные" – это рефлексия о жестокости системы и ее влияние на человеческую психику. Эта лента раскрывает трагическую историю людей, которые стали жертвами политических репрессий, а также тех, кто стоял на грани между сотрудничеством с режимом и борьбой за правду.