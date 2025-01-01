Про це повідомляє 24 Канал. Це важлива подія для кінематографа України, оскільки стрічка на такому великому майданчику, як Netflix, має потенціал отримати визнання та привернути увагу до українського кіно на міжнародному рівні.

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На Netflix вийде фільм "БожеВільні": подробиці

Український художній повнометражний фільм "БожеВільні" (2023), режисера Дениса Тарасова, є потужною історичною драмою, що розповідає про боротьбу з тоталітарною радянською системою у 1970-ті роки XX століття. Стрічка стала повнометражним дебютом режисера, який досліджує одну з найтемніших сторін радянської влади – застосування "каральної психіатрії" для придушення політичних опонентів та дисидентів.

Сюжет фільму розгортається в середині 1970-х років, коли Андрій Довженко, молода, творча і волелюбна людина, дізнається про жахливу правду: багато обвинувачених у "антирадянській діяльності" насправді не відправлялись до в'язниці, а потрапляли до психіатричних лікарень спеціального типу. У цих закладах їм приписували вигадані діагнози, зокрема "млявоплинну шизофренію", які були розроблені в кабінетах КДБ.

Це був один зі способів боротьби з інакомисленням у радянській системі, що використовувався для придушення будь-якої опозиції до влади.

"БожеВільні": дивіться онлайн трейлер фільму

Андрій, опинившись у цьому пеклі каральної психіатрії, стикається з важким моральним вибором. Він повинен вирішити, чи співпрацювати з КДБ, повернутися до родини та продовжити своє життя в безпеці, чи розкрити правду про знущання, яких зазнали політичні в'язні, закатовані у психіатричних лікарнях. Ця дилема та боротьба за принципи правди, честі та свободи є основою фільму, який ставить важливі питання про совість, страх і відповідальність у тоталітарному режимі.

"БожеВільні" – це рефлексія про жорстокість системи і її вплив на людську психіку. Ця стрічка розкриває трагічну історію людей, які стали жертвами політичних репресій, а також тих, хто стояв на межі між співпрацею з режимом і боротьбою за правду.