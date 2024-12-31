У ці моменти важливо не втрачати традицій, адже сімейне тепло та єдність допомагають нам витримувати труднощі. Тому, коли, як не в новорічну ніч, зібратися усією родиною, щоб разом відсвяткувати й відпочити від повсякденних турбот. Одним із найкращих способів провести цей час є перегляд улюблених фільмів.

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Які фільми подивитися у новорічну ніч всією сім'єю

"Диво на 34-й вулиці"

За сюжетом, маленькі діти щиро вірять у чудеса та з нетерпінням чекають найчарівнішого свята в році – Нового року. Вони живуть у світі фантазій, де магія реальна, а чудеса можуть трапитися в будь-який момент. Проте шестирічна Сюзан, чия родина переживає важкі часи, не вірить у Санту Клауса – доброго чарівника, який приносить подарунки. Для неї це лише казка, яку вигадали дорослі. Мама давно розповіла їй правду і відкрила "секрет" – Санта Клаус не існує.

"Диво на 34-й вулиці": дивіться онлайн трейлер фільму

І хоча дівчинка намагається виглядати дорослою та раціональною, її серце все ще прагне вірити в чудеса, які дарує це свято. Вона не може повністю відкинути надію, що є щось більше, ніж просто обіцянки дорослих. Але чи зможе справжня магія знайти шлях до її серця?

"Те Різдво"

За сюжетом, мешканці маленького містечка Веллінгтон-он-Сі готуються до святкування Різдва і з нетерпінням чекають цього магічного часу року. Всі планують веселий відпочинок, родинні зібрання, прикрашання ялинки та обмін подарунками. Але раптово природа вирішує внести свої корективи. У цей святковий період місто охоплює найбільша хуртовина в історії. Потужний снігопад і сильний вітер знищують всі плани та створюють хаос, який охоплює кожного.

"Те Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

Люди не можуть вийти на вулиці, будинки опиняються заблокованими сніговими заметами, і навіть святковий настрій починає розсипатися під натиском стихії. Проте хуртовина стає ще більшою проблемою для Санти Клауса. Він не може подолати суворі погодні умови, щоб доставити подарунки дітям. Але попри всі труднощі, він не здається.

Мешканці Веллінгтон-он-Сі, об'єднавшись, намагаються знайти способи допомогти один одному та розв'язати проблему, вірячи, що справжнє Різдво – це не лише про подарунки, а про єдність, доброту і підтримку навіть в умовах найсильнішої хуртовини.

"Едвард Руки-Ножиці"

За сюжетом, американський фантастичний фільм Тіма Бертона 1990 року розповідає трагікомічну історію, що поєднує елементи казки та соціальної сатири. У центрі сюжету – незвичайний юнак, на ім'я Едвард, створений винахідником, який через нещасний випадок залишив свого творіння без нормальних рук. Натомість в Едварда були ножиці, що стали його основною особливістю та водночас його бідою.

Одного дня, Едвард потрапляє до передмістя звичайного американського міста, де його незвичайний вигляд і здатність створювати витончені скульптури з дерева і кущів спочатку викликають захоплення. Містяни, захоплені його талантом, починають бачити в ньому не просто дивного юнака, а справжнє диво, яке може стати корисним для їхніх потреб.

"Едвард Руки-Ножиці": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак, з часом, ставлення людей до Едварда змінюється. Замість того, щоб прийняти його таким, яким він є, містяни починають використовувати його довірливість і доброту для досягнення власних цілей. Вони маніпулюють ним, експлуатуючи його особливості, аби розв'язати свої проблеми або здобути матеріальні вигоди. Едвард опиняється в складній ситуації, адже, попри його доброту і бажання допомагати, він не розуміє, що люди прагнуть його використати.

Фільм Тіма Бертона став символом глибокої теми про соціальну ізоляцію, прийняття відмінностей та наслідки маніпуляцій і зрад у суспільстві.