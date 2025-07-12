Он был иконой кино: 4 фильма с легендарным Брюсом Уиллисом, который сегодня тяжело болеет
- Брюс Уиллис, который сейчас находится в тяжелом состоянии, известен по фильмам "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Шестое чувство" и "Пятый элемент".
- Премьера "Крепкого орешка" состоялась 12 июля 1988 года, в центре сюжета – борьба полицейского Джона МакКлейна с террористами.
- Фильм "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли стал культовым боевиком.
12 июля 1988 года состоялась премьера первой части легендарного "Крепкого орешка" с Брюсом Уиллисом. Поэтому сегодня – прекрасная возможность пересмотреть эту и другие ленты с участием популярного актера.
В подборке от Кино 24 выбирайте фильм с Брюсом Уиллисом, который сейчас находится в тяжелом состоянии.
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В каких фильмах сыграл Брюс Уиллис?
"Крепкий орешек"
Это американский боевик 1988 года, снят режиссером Джоном МакТирнаном по роману Родерика Торпа "Ничто не вечно".
Действие происходит в современном небоскребе Лос-Анджелеса. В центре сюжета – полицейский Джон МакКлейн, который вынужден вступить в смертельную борьбу с бандой террористов. Они захватили здание и взяли в заложники несколько десятков человек, и среди них – жена Джона.
Праздничная рождественская ночь превратилась в настоящее поле боя.
Двенадцать террористов. Один коп. Все шансы против Джона МакКлейна... Именно так ему нравится,
– говорится в анонсе к ленте.
"Крепкий орешек": смотрите онлайн трейлер фильма
В фильме сыграли: Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна, Алан Рикман в роли Ганса Грубера, Бонни Беделиа в роли Холли Дженейро-МакКлейн и Реджинальд Велджонсон в роли сержанта Аль Пауэлла.
Также в списке фильмов, в которых снимался тяжелобольной Брюс Уиллис такие ленты:
- "Криминальное чтиво"
- "Шестое чувство"
- "Пятый элемент"
Выбирайте киноисторию себе по вкусу и окунитесь в мир экшна, драйва и ностальгии.
Кстати, недавно младшая дочь Брюса Уиллиса растрогала сеть новыми фото с тяжелобольным актером. Смотрите – по ссылке.