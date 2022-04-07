Фильм "Цензорка", снятый в Украине, получил сразу 10 номинаций в Словацкую кинопремию

Лента "Цензорка" совместного производства Украины, Словакии и Чехии сражается за звание Лучшего словацкого фильма и является одним из лидеров по количеству номинаций в Словацкую кинопремию.

"Цензорка" – дебютная полнометражная игровая картина словацкого режиссера и сценариста Петера Керекеша. На родине автора фильм представлен сразу в десяти номинациях Национальной кинопремии "Солнце в сети" (Slnko v sieti). Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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Фильм "Цензорка" получил 10 номинаций в Словацкую кинопремию

Лента претендует на награды за Лучшие игровые фильмы, режиссуру, сценарий, операторскую работу, монтаж, звук, музыку, костюмы, главную женскую роль (номинированные сразу две украинские актрисы: Марина Климова и Ирина Киризева) и женскую роль второго плана (украинка Любовь Василина).

О чем история?

Картина рассказывает историю молодой женщины Леси, приговоренной к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницами, женщинами всех возрастов, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и женщинами с детьми. Если бы не цвет униформы, иногда трудно было сказать, кто есть кто.

"Цензорка": смотрите трейлер

"Цензорка" создана в копродукции Украины, Словакии и Чехии. Ленту снимали в Одессе в 2019 году. Украинский продюсер – Денис Иванов (компания "Артхаус Трафик") при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Международное признание

Мировая премьера фильма "Цензорка" состоялась на Венецианский кинофестиваль, где картину отметили Наградой за Лучший сценарий (Иван Остроховский, Петер Керекеш) в конкурсной программе "Горизонты". После этого успешная фестивальная история фильма продолжилась: она получила Награду "Серебряный Хьюго" за Лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго, Награду арабских критиков за европейский фильм на Каирском международном кинофестивале, а также Гран-при Международного кинофестиваля Les Arcs во Франции.

Победители словацкой Национальной кинопремии "Солнце в сетці" будут объявлены 9 апреля.