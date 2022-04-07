"Цензорка" – дебютна повнометражна ігрова картина словацького режисера і сценариста Петера Керекеша. На батьківщині автора фільм представлений одразу в десятьох номінаціях Національної кінопремії "Сонце в сітці" (Slnko v sieti). Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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Фільм "Цензорка" отримав 10 номінацій на Словацьку кінопремію

Стрічка претендує на нагороди за Найкращі ігровий фільм, режисуру, сценарій, операторську роботу, монтаж, звук, музику, костюми, головну жіночу роль (номіновані одразу дві українські акторки: Марина Клімова та Ірина Кірізєва) та жіночу роль другого плану (українка Любов Василіна).

Про що історія?

Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто.

"Цензорка": дивіться трейлер

"Цензорка" створена в копродукції України, Словаччини та Чехії. Стрічку фільмували в Одесі у 2019 році. Український продюсер – Денис Іванов (компанія "Артхаус Трафік") за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Міжнародне визнання

Світова прем’єра фільму "Цензорка" відбулася на Венеційському кінофестивалі, де картину відзначили Нагородою за Найкращий сценарій (Іван Остроховський, Петер Керекеш) у конкурсній програмі "Горизонти". Після цього успішна фестивальна історія стрічки продовжилась: вона отримала Нагороду "Срібний Х’юґо" за Найкращу режисуру на Міжнародному кінофестивалі в Чикаґо, Нагороду арабських критиків за європейський фільм на Каїрському міжнародному кінофестивалі, а також Ґран-прі Міжнародного кінофестивалю Les Arcs у Франції.

Переможців словацької Національної кінопремії "Сонце в сітці" будуть оголошені 9 квітня.