Телеакадемія повідомила, що номінації на престижну телевізійну премію буде оголошено 12 липня. Еммі-2022 буде проводитись онлайн, у прямому ефірі на каналі NBC.

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Наразі невідомо, хто буде ведучим церемонії та продюсерами. Інші подробиці телеакадемія оголосить пізніше.

Як пройшла премія Еммі у 2021 році

Церемонія вручення головної телевізійної премії Еммі-2021 відбулася у Лос-Анджелесі. Серіалу "Корона" вручили найбільше нагород. Перше місце серед комедійних серіалів розділили "Тед Лассо" та "Хитрощі".

Перше місце серед комедійних серіалів розділили "Тед Лассо" та "Хитрощі". "Мейр з Істтауна" зумів вибороти найбільшу кількість нагород у номінації "Найкращий мінісеріал". Володарем премії став драматичний серіал "Ферзевий гамбіт".

Цікаво також, що серед номінантів Еммі-2021 у категорії "Видатний документальний або спеціальний випуск" було скандальне інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл і принцом Гаррі, яке сколихнуло світову пресу, але не сподобалося Букінгему.

В інтерв’ю подружжя вперше розповіло про конфлікти в королівській родині, расистські прояви та справжні причини відходу від британської монархії.