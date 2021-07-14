Вчора ввечері американська телевізійна академія в Лос-Анджелесі оголосила перелік номінантів на щорічну премію Еммі. У категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск" потрапило також ток-шоу United Shades Of America з Камау Беллом, "Мій наступний гість не потребує представлення з Девідом Леттерманом", "Стенлі Туччі: У пошуках Італії" і документальний серіал Vice.
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На 73-ю премію Еммі претендують телешоу, що вийшли у прайм-тайм у період із 1 червня 2020 по 31 травня 2021 року. Нагородження переможців премії відбудеться 19 вересня о 15:00 за київським часом.
Інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл і принцом Гаррі: дивіться відео
Що відомо про інтерв'ю Гаррі та Меган для Опри?
- Вперше про запис інтерв'ю представників королівської сім'ї стало відомо 16 лютого. Тоді ж у ЗМІ промайнула інформація, що Букінгем розлютився через це і королева хотіла позбавити пару усіх королівських привілеїв. Втім, це і так сталось, але у зв'язку із повноцінним відходом Меган та Гаррі із королівської сім'ї.
- На думку джерела, близького до подружжя, Меган дала інтерв'ю Опрі Вінфрі, тому що хотіла повернути собі голос через недостатню кількість волі.
- У мережі також стало відомо про реакцію Кейт Міддлтон і принца Вільяма на інтерв'ю. Вони тоді були абсолютно не в захваті від такої новини, особливо на тлі хвороби 99-річного принца Філіпа.
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Про що говорили в інтерв'ю принц Гаррі та Меган Маркл
- Подружжя розсекретило стать майбутньої дитини;
- Меган розсекретила, що вийшла заміж за Гаррі за три дні до публічної церемонії;
- Меган Маркл зізналася, що під час першої вагітності її не полишали думки про самогубство;
- Меган Маркл запевнила про расизм в королівській родині;
- Меган Маркл розповіла, як вчилася етикету;
- Меган Маркл згадала про теплі стосунки із королевою Єлизаветою ІІ;
- Принц Гаррі зазначив про стосунки з батьком і братом;
- Принц Гаррі наголосив, що після відходу від монархії вони залишилися без матеріальної підтримки королівської родини.