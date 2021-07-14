Вчера вечером американская телевизионная академия в Лос-Анджелесе объявила список номинантов на ежегодную премию Эмми. В категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск" попало также ток-шоу United Shades Of America из Камау Белл, "Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом", "Стэнли Туччи: В поисках Италии" и документальный сериал Vice.

К теме "Корона" и "Мандалорець" разделили первое место: объявили номинантов на Эмми-2021

На 73-ю премию Эмми претендуют телешоу, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Награждение победителей премии состоится 19 сентября в 15:00 по киевскому времени.

Интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри: смотрите видео

Что известно об интервью Гарри и Меган для Опры?

Впервые о записи интервью представителей королевской семьи стало известно 16 февраля. Тогда же в СМИ промелькнула информация, что Букингем разозлился из-за этого и королева хотела лишить пару всех королевских привилегий. Впрочем, это и так произошло, но в связи с полноценным уходом Меган и Гарри из королевской семьи.

По мнению источника, близкого к семье, Меган дала интервью Опре Уинфри, потому что хотела вернуть себе голос из-за недостаточного количества свободы.

В сети также стало известно о реакции Кейт Миддлтон и принца Уильяма на интервью. Они тогда были абсолютно не в восторге от такой новости, особенно на фоне болезни 99-летнего принца Филиппа.

Читайте так же Как герцоги Кембриджские относятся к выходу интервью Меган и Гарри

О чем говорили в интервью принц Гарри и Меган Маркл