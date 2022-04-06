Перед тим, як зняти такі фільми, як "Скеля", "Армагеддон", "Перл-Харбор" та "Трансформери", Бей дебютував як режисер у комедійному бойовику Вілла Сміта та Мартіна Лоуренса "Погані хлопці", а потім зняв його продовження "Погані хлопці 2" у 2003 році.

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Майкл Бей вважає, що зараз має бути одна тема розмов – про Україну

Звісно, Бей заступився за Сміта, але сказав, що Голлівуд стає дуже самозаглибленим, і наполіг, що зараз всі мають говорити лише про Україну, де вбивають ні в чому невинних дітей.

По-перше, це неправильно. Але ж це все, про що говорять люди. І мені байдуже. Голлівуд стає справді дуже самозаглибленим. Зараз в Україні підривають немовлят. Ми маємо говорити про це,

– сказав актор.

Як відомо, Бей заступився за Сміта тому, що "Погані хлопці" допомогли йому стати однією з найбільших зірок на планеті, але зараз "репутація одного з найприємніших хлопців у Голлівуді постраждала після його нападу на Рока".

Бей також поділився, що раніше не помічав за Смітом, щоб він втрачав холоднокровність. Спочатку режисер думав, що це підлаштовано, тому що на зйомках Вілл Сміт завжди був усміхнений, приязний і любить жартувати зі всіма.

Я працював з ним, він не такий хлопець. Я ніколи не зауважував, щоб він втрачав холодний розум. Я думав, що це було підлаштовано, адже я був на майданчику, коли він жартував з усіма, я бачив його усмішку,

– сказав режисер.

Раніше американська акторка Шеннен Догерті, зірка серіалу "Усі жінки – відьми", відзначила цинізм зі Смітом на Оскарі. Її вразив той момент, що весь світ вмить заговорив про бійку на Оскарі з Віллом Смітом, а не про війну в Україні.