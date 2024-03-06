Созданный при участии Украины: фильм "Цензорка" выходит в прокат

На большие экраны кинотеатров Украины 7 марта выйдет мелодрама "Цензорка". Ленту создали в копродукции Украины, Словакии и Чехии.

Киноработа выходит в прокат накануне Дня защиты прав женщин. Узнайте в материале Кино 24, что известно о новом фильме, который уже скоро будет идти в украинских кинотеатрах.

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Что известно о фильме "Цензорка"

Киноработа "Цензорка" стала призером Венецианского международного кинофестиваля, триумфатором Словацкой кинопремии и официально заявлена на "Оскар" от Словакии в категории "Лучший международный фильм".

Так, мировая премьера фильма состоялась в секции "Горизонты" Венецианского кинофестиваля. Там киноработа получила приз за лучший сценарий.

Известно, что фильм "Цензорка" опирается на материал из реальных историй заключенных женщин, которые находятся в Одесской исправительной колонии №74. В этой тюрьме отбывают наказание беременные и женщины с новорожденными детьми.

Особенностью киноленты является то, что в ней сыграли женщины, у которых есть реальный опыт заключения, а также работницы колонии.

Главную роль исполнила профессиональная актриса Марина Климова, которую зрители могут узнать по участию в "Плохих дорогах". Также в одном из эпизодов можно увидеть известного украинского актера Вячеслава Довженко ("Киборги", "Участковый с ДВРЗ").

Что касается того, кто исполнил роль самой цензорки, то ее воплотила настоящая сотрудница пенитенциарной службы Ирина Кирьязева.

"Цензорка" – дебютная полнометражная игровая картина словацкого режиссера и сценариста Петера Керекеша. Сценарий он написал вместе с Иваном Остроховским, который также известен как сорежиссер фильма "Фотофобия" совместного производства Словакии, Чехии и Украины – призера Венецианского международного кинофестиваля и кандидата на "Оскар" 2024 от Словакии,

– отметили в кинокомпании "Артхаус Трафик".

Кроме этого, киноработа "Цензорка" получила награды на Национальной кинопремии "Солнце в сетке" – лучшие игровой фильм, режиссер, сценарий, актриса в главной роли, "Серебряный Хьюго" за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго, награду арабских критиков за европейский фильм на Каирском международном кинофестивале, а также Гран-при Международного кинофестиваля Les Arcs во Франции.

"Цензорка": какой сюжет киноленты

В центре сюжета Леся – молодая мама, которая родила первенца в специальной тюрьме. Это мир, населенный только женщинами: медсестрами, заключенными и надзирательницами. У главной героини есть определенные переживания. Ее беспокоит лишь одно – позволят ли ей сохранить опеку над ребенком.

За жизнью Леси наблюдает сотрудница тюрьмы – одинокая цензор Елена. Женщине все сложнее оставаться в стороне.

Фильм "Цензорка": смотрите онлайн трейлер сериала

Украинский зритель уже в этот четверг сможет посмотреть фильм "Цензорка" на экранах кинотеатров. Приятного просмотра!