Кіноробота виходить в прокат напередодні Дня захисту прав жінок. Дізнайтесь в матеріалі Кіно 24, що відомо про новий фільм, який вже незабаром йтиме в українських кінотеатрах.

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Що відомо про стрічку "Цензорка"

Кіноробота "Цензорка" стала призеркою Венеційського міжнародного кінофестивалю, тріумфаторкою Словацької кінопремії та офіційно заявлена на "Оскар" від Словаччини у категорії "Найкращий міжнародний фільм".

Так, світова прем'єра фільму відбулася в секції "Горизонти" Венеційського кінофестивалю. Там кіноробота отримала приз за найкращий сценарій.

Відомо, що фільм "Цензорка" спирається на матеріал із реальних історій ув'язнених жінок, які перебувають в Одеській виправній колонії №74. В цій в'язниці відбувають покарання вагітні та жінки з новонародженими дітьми.

Особливістю кінострічки є те, що у ній зіграли жінки, у яких є реальний досвід ув'язнення, а також працівниці колонії.

Головну роль виконала професійна акторка Марина Клімова, яку глядачі можуть впізнати за участю у "Поганих дорогах". Також в одному з епізодів можна побачити відомого українського актора В'ячеслава Довженка ("Кіборги", "Дільничний з ДВРЗ").

Що ж до того, хто виконав роль самої цензорки, то її втілила справжня співробітниця пенітенціарної служби Ірина Кір'язева.

"Цензорка" – дебютна повнометражна ігрова картина словацького режисера і сценариста Петера Керекеша. Сценарій він написав разом із Іваном Остроховським, який також відомий як співрежисер фільму "Фотофобія" спільного виробництва Словаччини, Чехії та України – призера Венеційського міжнародного кінофестивалю та кандидата на "Оскар" 2024 від Словаччини,

– зазначили у кінокомпанії "Артхаус Трафік".

Крім цього, кіноробота "Цензорка" отримала нагороди на Національній кінопремії "Сонце в сітці" – найкращі ігровий фільм, режисер, сценарій, акторка в головній ролі, "Срібний Х'юґо" за найкращу режисуру на Міжнародному кінофестивалі в Чикаґо, нагороду арабських критиків за європейський фільм на Каїрському міжнародному кінофестивалі, а також Ґран-прі Міжнародного кінофестивалю Les Arcs у Франції.

"Цензорка": який сюжет кінострічки

У центрі сюжету Леся – молода мама, яка народила первістка у спеціальній в'язниці. Це світ, населений лише жінками: медсестрами, ув'язненими та наглядачками. В головної героїні є певні переживання. Її турбує лиш одне – чи дозволять їй зберегти опіку над дитиною.

За життям Лесі спостерігає співробітниця в'язниці – самотня цензорка Олена. Жінці дедалі складніше лишатися осторонь.

Фільм "Цензорка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Український глядач вже цього четверга матиме змогу подивитися фільм "Цензорка" на екранах кінотеатрів. Приємного перегляду!