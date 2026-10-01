Фильм, после которого миллионы людей стали бояться заходить в воду

Иногда проблемы на съемочной площадке портят фильм. А иногда механическая акула отказывается нормально работать –, и режиссер случайно изобретает один из самых эффективных приемов в фильмах ужасов.

Именно так и произошло с фильмом "Челюсти", после которого миллионы людей стали смотреть на море с некоторым подозрением. Прошло почти 50 лет, а знаменитых двух нот Джона Уильямса до сих пор достаточно услышать у воды, чтобы купаться вдруг перехотелось. Как снимали один из самых любимых фильмов ужасов – рассказывает 24 Канал.

"Челюсти"

Год: 1975

IMDb: около 8,1

Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Рой Шайдер, Роберт Шоу, Ричард Дрейфус, Лоррейн Гэри, Мюррей Гамильтон.

Фильм снят по роману Питера Бенчли. Действие происходит в курортном городке Эмити, где у побережья появляется большая белая акула.

Что фильм "Челюсти"



Фильм "Челюсти" / Фото imdb



Начальник полиции Мартин Броуди хочет закрыть пляжи после первой жертвы, но у местных властей есть другой аргумент: туристический сезон. Ведь что может пойти не так, если просто сделать вид, что огромной хищной акулы не существует?

В конце концов Броуди вместе с океанологом Мэттом Гупером и охотником на акул Квинтом выходят в море, чтобы найти хищника.

Акула, которая почти не хотела сниматься

Для фильма создали несколько механических моделей акулы, которые команда в шутку называла Брюсом – в честь адвоката Спилберга Брюса Реймера. Проблема была проста: акула постоянно ломалась.

Механизмы тестировали в пресной воде, а во время настоящих съемок в море соленая вода начала создавать проблемы. Из-за этого дорогостоящая механическая звезда часто просто не могла выполнить свою единственную задачу – убедительно плавать и пугать людей.

Спилбергу пришлось изменить подход и показывать акулу значительно реже, чем планировалось. И именно это сработало. Зритель долго не видит монстра целиком – только воду, плавник, бока или реакции персонажей. Воображение само дорисовывает остальное, причем часто гораздо страшнее любого спецэффекта.

Снимать решили прямо в океане



Фильм "Челюсти" / Фото imdb



Спилберг хотел, чтобы горизонт выглядел настоящим, поэтому значительную часть сцен снимали у острова Мартас-Виньярд в Массачусетсе. Красиво? Так. Удобно? Совершенно нет.

Лодки попадали в кадр, погода менялась, оборудование ломалось, а съемки затягивались. Фильм, который должен был сниматься примерно два месяца, в итоге потребовал гораздо больше времени.

Две ноты, которые напугали целое поколение

Отдельная звезда "Челюстей" – музыка Джона Уильямса. Когда композитор впервые сыграл Спилбергу простой мотив из двух нот, режиссер якобы подумал, что тот шутит. Слишком уж просто.

Но именно эта простота оказалась гениальной: музыка работает как сигнал приближения акулы. Чем быстрее звучит мотив, тем сильнее зритель понимает – сейчас кому-то будет очень не весело. Уильямс получил за саундтрек "Оскар".

Роберт Шоу создал одну из самых сильных сцен

Один из самых известных моментов фильма вообще почти не связан с акулой. Квинт рассказывает историю о гибели экипажа крейсера USS Indianapolis и моряков, оказавшихся в воде среди акул.

Это длинный монолог без спецэффектов и погонь, но именно он объясняет, почему Квинт так одержим охотой.

Текст сцены дорабатывали несколько человек, а Роберт Шоу также внес в него свои изменения. В результате она стала одной из самых запоминающихся во всем фильме.

"Челюсти" изменили Голливуд



Фильм "Челюсти" / Фото imdb



После выхода картина стала огромным кассовым хитом и помогла сформировать само понятие летнего блокбастера – большого фильма, который одновременно выходит во многих кинотеатрах и сопровождается масштабной рекламной кампанией. Ирония в том, что одна из главных причин успеха – техническая неисправность.

Если бы механическая акула работала идеально, Спилберг, возможно, показывал бы ее значительно чаще. А тогда "Челюсти" могли бы утратить главное – страх перед тем, чего мы еще не видим, но уже точно знаем, что оно где-то рядом.

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