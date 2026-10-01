Саме так сталося зі "Щелепами", після яких мільйони людей почали дивитися на море трохи підозріливіше. Минуло понад 50 років, а знамениті дві ноти Джона Вільямса досі достатньо почути біля води, щоб купатися раптом перехотілося. Як знімали один з найулюбленіших фільмів жахів - розповідає 24 Канал.

"Щелепи"

Рік: 1975

IMDb: близько 8,1

Режисер: Стівен Спілберг

У ролях: Рой Шайдер, Роберт Шоу, Річард Дрейфус, Лоррейн Гері, Мюррей Гамільтон.

Фільм заснований на романі Пітера Бенчлі. Дія відбувається у курортному містечку Еміті, де біля узбережжя з'являється велика біла акула.

Про що фільм "Щелепи"



Фільм "Щелепи" / Фото imdb



Начальник поліції Мартін Броуді хоче закрити пляжі після першої жертви, але місцева влада має інший аргумент: туристичний сезон. Бо що може піти не так, якщо просто зробити вигляд, що величезної хижої акули не існує?

Зрештою Броуді разом з океанологом Меттом Гупером і мисливцем на акул Квінтом виходять у море, щоб знайти хижака.

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Акула, яка майже не хотіла зніматися

Для фільму створили кілька механічних моделей акули, які команда жартома називала Брюсом – на честь адвоката Спілберга Брюса Реймера. Проблема була проста: акула постійно ламалася.

Механізми тестували у прісній воді, а під час справжніх зйомок у морі солона вода почала створювати проблеми. Через це дорога механічна зірка часто просто не могла виконати свою єдину роботу – переконливо плавати й лякати людей.

Спілбергу довелося змінювати підхід і показувати акулу значно рідше, ніж планувалося. І саме це спрацювало. Глядач довго не бачить монстра повністю – лише воду, плавник, бочки чи реакції персонажів. Уява домальовує решту сама, причому часто набагато страшніше за будь-який спецефект.

Знімати вирішили прямо в океані



Фільм "Щелепи" / Фото imdb



Спілберг хотів, щоб горизонт виглядав справжнім, тому значну частину сцен знімали біля острова Мартас-Віньярд у Массачусетсі. Красиво? Так. Зручно? Абсолютно ні.

Човни потрапляли в кадр, погода змінювалася, обладнання псувалося, а виробництво затягувалося. Фільм, який мав зніматися приблизно два місяці, у підсумку вимагав значно більше часу.

Дві ноти, які налякали ціле покоління

Окрема зірка "Щелеп" – музика Джона Вільямса. Коли композитор уперше зіграв Спілбергу простий мотив із двох нот, режисер нібито подумав, що той жартує. Надто вже просто.

Але саме ця простота стала геніальною: музика працює як сигнал наближення акули. Чим швидше звучить мотив, тим сильніше глядач розуміє – зараз комусь буде дуже невесело. Вільямс отримав за саундтрек "Оскар".

Роберт Шоу створив одну з найсильніших сцен

Один із найвідоміших моментів фільму взагалі майже не пов'язаний з акулою. Квінт розповідає історію про загибель екіпажу крейсера USS Indianapolis та моряків, які опинилися у воді серед акул.

Це довгий монолог без спецефектів і погонь, але саме він пояснює, чому Квінт так одержимий полюванням.

Текст сцени доопрацьовували кілька людей, а Роберт Шоу також вніс у нього свої зміни. У результаті вона стала однією з найбільш пам'ятних у всьому фільмі.

"Щелепи" змінили Голлівуд



Фільм "Щелепи" / Фото imdb



Після виходу стрічка стала величезним касовим хітом і допомогла сформувати саме поняття літнього блокбастера – великого фільму, який одночасно виходить у багатьох кінотеатрах і супроводжується масштабною рекламною кампанією. Іронія в тому, що одна з головних причин успіху – технічна несправність.

Якби механічна акула працювала ідеально, Спілберг, можливо, показував би її значно частіше. А тоді "Щелепи" могли б втратити головне – страх перед тим, чого ми ще не бачимо, але вже точно знаємо, що воно десь поруч.

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