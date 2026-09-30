Еротичний трилер Пола Верховена вийшов у 1992 році, перетворив Шерон Стоун на світову зірку, заробив сотні мільйонів доларів і ще до прем'єри встиг стати причиною протестів. А історії зі знімального майданчика виявилися не менш провокаційними, ніж сам фільм. Про що і розповідає 24 Канал.

"Основний інстинкт"

Рік: 1992

Жінр: психологічний та еротичний трилер

Оцінка: 7,1

В ролях:Майкл Дуглас, Шерон Стоун, Джордж Дзундза та Джинн Тріпплгорн.

Про що фільм "Основний інстинкт"



"Основний інстинкт" / Фото Imdb



Детектив Нік Каррен розслідує жорстоке вбивство рок-зірки, головною підозрюваною у якому стає письменниця Кетрін Трамелл. Є одна проблема: Кетрін надзвичайно розумна, абсолютно спокійна і, здається, завжди знає на кілька кроків більше за поліцію.

Ситуація остаточно виходить з-під контролю, коли Нік починає особисті стосунки з жінкою, яку сам же має викрити. Тобто професійна дистанція залишила чат приблизно на двадцятій хвилині фільму.

Як створювали фільм "Основний інстинкт"

Усе почалося зі сценарію Джо Естерхаза. Навколо нього розгорнулася справжня боротьба між студіями, а права зрештою придбали за 3 мільйони доларів – на той момент це вважалося рекордною сумою за спек-сценарій.

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Режисером став Пол Верховен, який на той час уже зняв "Робокопа" та "Згадати все". Саме в останньому фільмі він працював із Шерон Стоун і бачив у ній потенціал Кетрін Трамелл.

Ось тільки студія та Майкл Дуглас були не настільки впевнені. Стоун тоді ще не була зіркою першої величини, а Дуглас хотів, щоб поруч із ним була відома акторка – ризикований фільм так принаймні довелося б "ділити на двох". За словами самої Стоун, роль запропонували 12 іншим акторкам, перш ніж Дуглас погодився пройти з нею кінопроби. Серед акторок, яких пов'язували з проєктом, були Мішель Пфайффер, Кім Бейсінгер, Джина Девіс та Мег Раян.

Як з'явився знаменитий образ Кетрін Трамелл



"Основний інстинкт" / Фото Imdb



Величезну роль у створенні героїні зіграв її одяг. Художниця з костюмів Еллен Мірожнік навмисно зробила гардероб Кетрін мінімалістичним і світлим.

Знамените вбрання для сцени допиту було виконане у теплому відтінку білого. За словами Мірожнік, він мав підкреслити "крижаний" образ білявки, але водночас не відволікати від самої героїні. Цікаво, що Верховен спочатку здивувався ідеї вдягнути Кетрін у біле, однак згодом визнав рішення вдалим.

Що сталося під час знаменитої сцени допиту

Найвідоміший момент "Основного інстинкту" десятиліттями залишається предметом суперечок. У своїх мемуарах Шерон Стоун писала, що під час зйомок їй запропонували зняти спідню білизну, пояснивши це тим, що вона відбиває світло, і запевнили, що нічого інтимного у кадрі видно не буде. За словами акторки, повний результат вона побачила вже пізніше на закритому перегляді. Стоун розповідала, що після цього посварилася з Верховеном, однак зрештою сама погодилася залишити кадр у фінальному монтажі, вважаючи його доречним для персонажа.

Зйомки проходили під протести

Скандали почалися ще до прем'єри. ЛГБТК+-активісти критикували сценарій за зображення бісексуальних і лесбійських персонажок як небезпечних та жорстоких. Під час зйомок у Сан-Франциско демонстранти приходили на локації, шуміли й намагалися зірвати роботу групи; навколо виробництва виникали й юридичні конфлікти.

Після виходу фільму протести продовжилися біля кінотеатрів. Критика стосувалася також поєднання сексуальності та насильства у стрічці. Творці зі свого боку заперечували, що окремих персонажів слід трактувати як характеристику цілих груп людей.

Цікаві факти про фільм "Основний інстинкт"

Сценарій Джо Естерхаз написав лише за 13 днів. За його словами, ідея визрівала давно, але сам текст він написав дуже швидко на Гаваях.

Стоун розповідала, що роль психологічно виснажила її. Під час виробництва акторка мала кошмари, а зйомки сцени вбивства льодорубом називала особливо важкими.

Знаменитої сцени допиту не було в оригінальному сценарії. Ідею запропонував сам Пол Верховен уже під час роботи над фільмом.

Ризик окупився. За даними IMDb, при орієнтовному бюджеті у 49 мільйонів доларів "Основний інстинкт" зібрав близько 353 мільйонів доларів у світі.

Зйомки сцени з льодорубом сильно виснажили Шерон Стоун. Вона згадувала, що насильницькі епізоди давалися їй важче за еротичні й навіть спричиняли кошмари.

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