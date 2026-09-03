Как сообщает People, в новом интервью Entertainment Weekly 43-летний Гарфилд вернулся к своим словам 2013 года. Тогда актер выдвинул довольно смелую для того времени идею: а что, если бы вместо традиционной Мэри Джейн у Питера Паркера появился мужчина?

Теперь Гарфилд говорит, что это была своеобразная форма бунта, которая ему действительно нравилась. Но основную мысль актер не изменил: Человеком-пауком может быть кто угодно.

В этом костюме может быть кто угодно, – пояснил Гарфилд.

По его мнению, именно универсальность персонажа сделала Человека-паука одним из самых любимых героев в истории.

Гарфилд еще в 2013 году предлагал сделать Мэри Джейн мужчиной



"Человека-паука" / Фото imdb



Идея не нова. Еще в 2013 году Гарфилд откровенно говорил, что ему было бы интересно увидеть Питера, исследующего свою сексуальность.

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Тогда он фактически спрашивал: почему Мэри Джейн обязательно должна быть девушкой? Почему МДж не может быть мужчиной? И почему Питер не может влюбляться в парней?

У актера даже была конкретная кандидатура на роль такого персонажа – Майкл Б. Джордан.

Гарфилд признавался, что был поклонником Джордана еще после его появления в сериале "Прослушка" и считал его невероятно харизматичным и талантливым.

Гарфилд также объяснил, почему считает тему сексуальности супергероя интересной. Он хотел создать пространство, в котором каждый мог бы почувствовать себя представленным. И, по его мнению, если человек слишком бурно реагирует на такую возможность, это уже о многом говорит.

Это был просто вопрос: а почему бы и нет? – пояснил актер.

Пока фанаты спорят о будущем Питера Паркера, новая часть франшизы уже успела наделать шума в прокате."Человек-паук" установил рекорды кассовых сборов.