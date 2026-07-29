Согласно данным базы саундтреков Soundtrakd, среди лицензированных композиций фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" числится песня "Монополия" российской певицы Монеточки.



Фильм "Человек-паук: Совершенно новый день" / Кадр из фильма



Если информация подтвердится официально, это будет означать, что в новом фильме с Томом Холландом прозвучит композиция артистки, которая давно выступает против российских властей и открыто осудила полномасштабное вторжение России в Украину.

После начала большой войны Монеточка уехала из России, неоднократно выражала антивоенную позицию, поэтому стала фигуранткой преследований со стороны российских властей.

Официально Marvel Studios и Sony Pictures пока не комментировали список лицензированных композиций. В то же время в базе Soundtrakd, которая отслеживает музыку в фильмах и сериалах, среди треков уже указана именно "Монополия".

Если информация подтвердится после премьеры, это станет одним из самых неожиданных музыкальных решений франшизы. Ведь вряд ли кто-то ожидал услышать в голливудском блокбастере о супергерое композицию российской исполнительницы, пусть даже той, которая открыто выступает против кремлевского режима.

Первый трейлер нового "Человека-паука" с Томом Холландом уже появился в сети и подогрел интерес к предстоящей премьере.

