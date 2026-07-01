За даними бази саундтреків Soundtrakd, серед ліцензованих композицій Spider-Man: Brand New Day значиться пісня "Монополия" російської виконавиці Монєточки.



Фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" / Кадр з фільму



Якщо інформація підтвердиться офіційно, це означатиме, що у новому фільмі з Томом Голландом звучатиме композиція артистки, яка давно виступає проти російської влади та відкрито засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Після початку великої війни Монеточка виїхала з Росії, неодноразово висловлювала антивоєнну позицію, через що стала фігуранткою переслідувань з боку російської влади.

Офіційно Marvel Studios чи Sony Pictures поки не коментували список ліцензованих композицій. Водночас у базі Soundtrakd, яка відстежує музику у фільмах і серіалах, серед треків уже зазначена саме "Монополия".

Якщо інформація підтвердиться після прем'єри, це стане одним із найнеочікуваніших музичних рішень франшизи. Адже навряд чи хтось очікував почути у голлівудському блокбастері про супергероя композицію російської виконавиці, хай навіть тієї, яка відкрито виступає проти кремлівського режиму.

Перший трейлер нового "Людини-павука" з Томом Голландом уже з'явився в мережі та підігрів інтерес до майбутньої прем'єри.

