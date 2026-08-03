Рекордные сборы нового "Человека-паука": фильм собрал баснословные деньги еще до конца первой недели

О новом фильме "Человек-паук: Совершенно новый день" говорили еще задолго до премьеры, однако мало кто ожидал, что картина стартует с такими показателями. Уже за дебютный уик-энд фильм установил один из лучших кассовых стартов в истории кино.

Как сообщает Reuters, фильм "Человек-паук: Совершенно новый день" за первые выходные собрал 927 миллионов долларов в мировом прокате и буквально ворвался в список самых успешных стартов в истории кино.

Только в США и Канаде картина заработала 355 миллионов долларов, а международный прокат принес еще 572 миллиона. Лучший старт был только у "Мстителей: Финал" в 2019 году с более чем 1,6 миллиарда. Остальные могут разве что тихонько завидовать из темного угла кинозала.



Фильм "Человек-паук: Совершенно новый день" / Фото imdb



Для Тома Холланда это уже четвертый выход в роли Питера Паркера. На этот раз его герой живет в мире, который забыл, кто он такой, а рядом снова появляется Зендея в роли ЭмДжей. Судя по реакции зрителей, история об одиночестве, дружбе и поиске своего места тронула не только фанатов комиксов.

Критики на Rotten Tomatoes оценили фильм в 90%, а зрители вообще поставили ему почти максимальные 98%. И это еще один намек на то, что Человек-паук пока не собирается уступать паутину новым героям.

К слову, франшиза уже почти достигла отметки в 10 миллиардов долларов мировых кассовых сборов. Так что если кто-то до сих пор сомневается, нужен ли миру еще один фильм о Питере Паркере, кассовые сборы уже дали ответ.

В то же время украинская версия "Человек-паук: Совершенно новый день" претерпела небольшие изменения. Несмотря на то, что в оригинальном саундтреке звучит песня российской певицы Монеточки, в украинском прокате этой композиции не будет – ее убрали.