По информации nv.ua, в международной версии русская песня звучит в тот момент, когда Питер Паркер в исполнении Тома Холланда приходит в штаб-квартиру "Новых Мстителей" в Брайтон-Бич. Имя исполнительницы даже указано в финальных титрах. Однако украинские зрители эту сцену не увидят.

После обращений посетителей кинотеатров в "Планете Кино" пояснили, что самостоятельно не редактируют фильмы.

Мы самостоятельно не вносим никаких изменений в фильмы – кинотеатры транслируют готовую версию, которую предоставляет дистрибьютор. Согласно его официальной информации, в украинской версии фильма этот короткий эпизод (около трех секунд) полностью удален. При этом сюжет и общая задумка фильма не меняются, – отметили представители сети.



Скриншот из интернета



В соцсетях это решение сразу разделило пользователей на два лагеря. Одни напоминают, что Монеточка давно покинула Россию и открыто поддерживает Украину. Другие же убеждены: во время полномасштабной войны российскому культурному продукту не место даже в трехсекундном эпизоде голливудского блокбастера.

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Скриншот из интернета



Похоже, на этот раз Marvel пришлось пожертвовать несколькими секундами хронометража, чтобы избежать гораздо более продолжительной волны обсуждений. И, судя по реакции сети, даже такая короткая сцена оказалась достаточной, чтобы вновь напомнить: вопрос российского контента для украинцев по-прежнему остается принципиальным.

Пока в сети спорят из-за нескольких секунд эпизода, фанаты продолжают внимательно разбирать официальный трейлер нового "Человека-паука", ища в нем скрытые детали и намеки на сюжет.