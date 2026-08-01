За інформацією nv.ua у міжнародній версії російський трек лунає в момент, коли Пітер Паркер у виконанні Тома Голланда приходить до штаб-квартири Нових Месників на Брайтон-Біч. Ім'я виконавиці навіть зазначене у фінальних титрах. Однак українські глядачі цієї сцени не побачать.

Після звернень відвідувачів кінотеатрів у "Планеті Кіно" пояснили, що самостійно не редагують фільми.

Ми самостійно не вносимо жодних змін у фільми — кінотеатри транслюють готову версію, яку надає дистриб'ютор. Згідно з його офіційною інформацією, в українській версії фільму цей короткий епізод (близько трьох секунд) повністю вилучено. При цьому сюжет і загальний задум фільму не змінюються, – зазначили представники мережі.



Скріншот з інтернету



У соцмережах рішення одразу розділило користувачів на два табори. Одні нагадують, що Монеточка давно залишила Росію та відкрито підтримує Україну. Інші ж переконані: під час повномасштабної війни російському культурному продукту не місце навіть у трисекундному епізоді голлівудського блокбастера.

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Скріншот з інтернету



Схоже, цього разу Marvel довелося пожертвувати кількома секундами хронометражу, аби уникнути значно довшої хвилі обговорень. І, судячи з реакції мережі, навіть така коротка сцена виявилася достатньою, щоб знову нагадати: питання російського контенту для українців досі залишається принциповим.

Поки в мережі сперечаються через кількасекундний епізод, фанати продовжують уважно розбирати офіційний трейлер нового "Людини-павука", шукаючи в ньому приховані деталі та натяки на сюжет.



