Реальные истории о войне, пробираемых до мурашек: почему нужно посмотреть фильм "Что дальше"

В рамках 52-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость" состоялась премьера документального фильма "Что дальше?", фиксирующего реальные истории людей, переживших российские обстрелы, находясь в харьковском метро.

Режиссер проекта, Дарья Дрюченко, рассказала о фильме и поделилась малоизвестными фактами о его героях. Узнайте больше в материале 24 Канала.

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Почему Дарья Дрюченко решила снять фильм "Что дальше?"

В начале войны Дарья находилась в Вене и была в последнем месяце беременности. А после рождения сына поняла, что не может сидеть, сложа руки, и начала размышлять, как помочь родной стране. Это было тяжело, ведь физически режиссер была за границей. А общаясь с европейцами, видела, что далеко не все понимают, что происходит в Украине. Поэтому решила снять фильм, где показала всю правду о российской агрессии и ее последствиях.

Картина "Что дальше?" демонстрирует ужасы, которые пришлось пережить населению Харькова в первые месяцы войны. Это истории трех семей, вынужденных почти три месяца находиться в харьковском метро, спасаясь от российских обстрелов. Но на самом деле – это кино о каждом украинце,

– говорит Дарья Дрюченко

"Что дальше?": смотрите онлайн трейлер фильма

5 интересных фактов о фильме

На этапе планирования и подготовки к съемке над проектом работали два украинских режиссера, а Дарья Дрюченко, вместе с австрийским партнером, выступала как сопродюсер фильма. Однако жизнь сложилась так, что Дарье пришлось взять на себя роль режиссера проекта. Съемки фильма были полностью организованы и управляемы в онлайн-режиме из-за того, что Дарья находилась в Вене.

Оператор Руслан Богдан и его команда ассистентов, механиков и звукорежиссёр работали в Харькове. Каждый вечер они присылали мне отснятый материал. Я его смотрела, писала километровые правки и пожелания: что нужно доснять, чего не хватает, что хочется увидеть... В таком режиме мы работали три месяца, нон-стоп.

– поделилась Дарья.

Фильмирование "Что дальше?" происходили в городе, который ежедневно мощно обстреливал русские войска. Несколько раз проект был на грани закрытия. Режиссер поделилась, что бывали случаи, когда их съемочная группа в Харькове чудом оставалась уцелевшей: "Мы все понимали, что работать под обстрелами опасно, но рисковать жизнью команды и быть ответственной за семью каждого - это был стресс. После этого случая предложила остановить производство фильма. Но ребята меня успокоили и работа продолжилась."

Сначала в фильме "Что дальше?" планировали снимать около 20 человек. Но выбрали троих. Например, за кадром осталась история 80-летнего мужчины, который до сих пор помнит последствия Второй мировой войны.

Замысел был такой: этот герой сделает в фильме арку с отсылкой к ужасам Второй мировой войны. Но во время работы мы поняли, что персонаж не двигается дальше, поэтому решили отказаться от этой сюжетной линии.

– делится режиссер.

Не вошла в фильм также история двух волонтеров – ребят из харьковского района Салтовка, который россияне практически разрушили обстрелами. Режиссер Дарья призналась, что этот материал заслуживает отдельной ленты. В документальном фильме снялся студент пятого курса медуниверситета Сергей Алхимов, организовавший медпункт на платформе станции метро и получивший почетную медаль от президента Украины.

В начале съемок Сергей был 21-летним студентом и обслуживал полторы тысячи человек в метро. Что интересно, он планировал стать кардиохирургом, но стал акушером-гинекологом. За свою работу Сергей получил не только отличие президента, но и прошел курсы повышения квалификации в Кембридже,

– рассказала Дарья Дрюченко

Режиссер призналась, что считает нужным снимать сейчас фильмы на такую тематику, несмотря на продолжающиеся дискуссии. Она уверена, что людям сегодня как никогда нужно верить в хеппи-энд. И в этом фильме он будет.