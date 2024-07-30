В частности, среди самых ожидаемых событий в Украинском Олимпийском Доме VOLIA SPACE станет показ документальной ленты "Длинные сутки". Режиссер картины, Алан Бадоев, также посетит мероприятие.

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Фильм "Долгие сутки" покажут во время Олимпийских Игр-2024

В VOLIA SPACE будут проходить встречи с известными украинскими спортсменами, культурными деятелями и публичными личностями, которые будут рассказывать о настоящем Украины во время полномасштабного вторжения России, условия, в которых готовились к Олимпийским Играм наши спортсмены, сложности, которых испытывает украинская инфраструктура из-за постоянных атак страны-агрессора.

Локация VOLIA SPACE стала реальной благодаря сотрудничеству французских органов власти – Министерство спорта Франции, Офиса Президента Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства иностранных дел Украины, Посольства Украины во Французской Республике, Национального олимпийского комитета Украины, украинских компаний. Украинский дом в Париже будет работать до 10 августа.

Документальная лента "Долгие сутки" – это драма, создана на основе 200 часов видеоматериалов, снятых простыми украинцами на их смартфоны по всей стране во время полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Это “капсула времени”, которая свидетельствует о преступлениях России глазами украинцев, и которые не должен забыть мир.

"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма

Документальный фильм от режиссера Алана Бадоева и телеканала "1+1 Украина" уже успели посмотреть в более чем 30 странах мира. Также спец показы ленты состоялись в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Совете Европы и доступны для загрузки на стриминговых сервисах Netflix и британской видеоплатформе OD365.

Открыта аккредитация на показ и паблик ток с Аланом Бадоевым в Париже по ссылке.