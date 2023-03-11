"Дом из заноз": все, что известно о номинанте на Оскар-2023 от Украины

Фильм "Дом из заноз" номинирован в категории "Лучший документальный фильм". Победителей Оскара-2023 узнаем в ночь с 12 по 13 марта 2023 года.

Режиссером ленты стал датчанин Симон Леренг Вильмонт. Фильм помогал создавать украинский режиссер и продюсер Азад Сафаров. Это впервые украинский фильм и фильм об Украине номинирован на премию Американской киноакадемии.

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"Дом из заноз" – что известно о номинанте на Оскар-2023 от Украины

"Дом из заноз" рассказывает о том, как вблизи линии фронта на востоке Украины небольшая группа волевых социальных работников и работниц без устали работает в одном особом детдоме, создавая столь необходимое безопасное пространство для жизни детей, пока государственные органы и суды решают дальнейшую судьбу ребенка и его семьи.

Сотрудники центра пытаются исцелить сердца этих детей, чьи семьи были разрушены войной и дать им надежду на лучшее будущее. Фильм особенно актуален, ведь из-за полномасштабной войны Россия оккупировала Лисичанск – 2 июля 2022 года Вооруженные силы Украины оставили позиции в Лисичанске для сохранения жизней военных.

Все дети в фильме не вымышленные персонажи, а действительно пережили ужасы русской оккупации и войны. К счастью, в первый день полномасштабной войны местная администрация Лисичанская успела вывезти детей во Львов, некоторые вернулись в свои приемные семьи.

Международное признание:

получил главную награду одного из крупнейших в мире фестивалей документального кино о правах человека Jeden svet/One World в Праге, Чехия;

получил награду Dragon Award Best Nordic Documentary в документальном конкурсе 45-го кинофестиваля Göteborg Film Festival в Швеции:

стал лучшей режиссерской работой в международной конкурсной программе документальных фильмов World Cinema Documentary Competition главного фестиваля независимого кино Sundance Film Festival (США);

выиграл в категории лучший документальный фильм на греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival и получил премию FIPRESCI Award. Это позволило ленте сразу попасть в шорт-лист Оскара-2023.

Съемками фильма занималось сразу несколько стран: Дания, Украина, Швеция и Финляндия.

"Дом из заноз": смотрите трейлер фильма

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Отметим, что ранее Азад Сафаров работал на 5 канале и Deutsche Welle, однако параллельно создавал документальные фильмы. В частности, работал над лентой "Удаленный лай собак" того же Симона Леренга Вильмонта. В январе 2022 года мужчина стал продюсером британского телеканала Sky News. В частности, Азад Сафаров является соучредителем фонда "Голоса детей", из которого черпает вдохновение и истории для своих кинолент.