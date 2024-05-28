За три недели: сколько собрал в прокате фильм "Дом "Слово" Неоконченный роман"

Со дня премьеры 9 мая до 28 мая ленту посмотрели 83 тысячи зрителей в кинотеатрах. Прокат еще продолжается, поэтому финальные сборы фильма "Дом "Слово"" будут объявлены позже.

Однако уже известно, сколько удалось собрать всего за три недели. Так художественный фильм Тараса Томенко "Дом "Слово". Неоконченный роман" собрал в прокате 12 808 294 гривен.

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О чем фильм "Дом "Слово". Неоконченный роман"

В 1927 году, по приказу Сталина, в Советской Украине, в Харькове, был построен кооперативный дом под названием "Слово". Этот дом предназначался для переселения выдающихся украинских писателей, которым предоставили комфортабельные квартиры со всеми необходимыми условиями для жизни и творчества.

Целью этого проекта было создание нового типа советского писателя, который бы полностью подчинялся контролю государства над творческим процессом и способствовал утверждению единого метода социалистического реализма. Власть стремилась, чтобы писатели использовали свои таланты для прославления советского режима и культуры, восхваления идей социализма и культа личности Сталина.

"Дом "Слово". Неоконченный роман": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако, не все писатели были готовы подчиняться этим требованиям. Некоторые из них имели собственное видение творчества и не желали восхвалять культ Сталина, что приводило к конфликтам с властью и часто имело трагические последствия для их карьеры и жизни.

Фильм стал продолжением предыдущей работы Томенко: подробности

В 2017 году Тарас Томенко создал фильм "Дом "Слово"". В этой ленте, которая вышла в прокат, режиссер мастерски использовал документальные и архивные кадры, чтобы передать историю трагического уничтожения целого поколения украинских художников советской властью.

Для большей аутентичности и эмоционального воздействия на зрителя, Томенко также озвучил письма литераторов, которые жили в харьковском "Доме "Слово". Эти письма отражают личные переживания и трагедии писателей, что придает фильму глубины и реалистичности.

Документальный фильм Томенко получил высокое признание: в 2018 году его наградили премией "Золотая юла" как лучший документальный фильм. Это подтверждает не только важность темы, затронутой в ленте, но и высокий уровень режиссерского мастерства Томенко.