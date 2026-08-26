Как сообщает pagesix, Джейми Фокс рассказал, что попросил Тарантино удалить из сценария одну из самых жестоких сцен, в которой его персонаж Джанго и Брумгильда фон Шафт, которую сыграла Керри Вашингтон, должны были подвергнуться сексуальному насилию.

По словам актера, после совместного обсуждения с Тарантино и Вашингтон они решили отказаться от этой части истории. Фокс объяснил это желанием "защитить" актрису – ведь фильмы остаются навсегда, а особенно шокирующие сцены легко могут существовать в отрыве от контекста.

Актер также пошутил, что хотел защитить будущую "Оливию Поуп" – персонажа Вашингтон из сериала "Скандал". Правда, на момент съемок "Джанго" сериал еще не успел стать ее главной визитной карточкой.



Фильм "Джанго освобожденный" / Фото imdb



Тарантино, по словам Фокса, отнесся к предложению спокойно и переписал материал. В результате роль Брумгильды даже стала более важной для истории: режиссер добавил больше моментов, в которых она присутствует в воспоминаниях и мотивации Джанго.

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Что "Джанго освобожденный"

Фильм 2012 года рассказывает историю порабощенного Джанго, который получает шанс на свободу после встречи с немецким охотником за головами доктором Кингом Шульцем. Вместе они отправляются на поиски жены Джанго – Брумгильды, которая находится в рабстве.

Лента соединила в себе жестокий вестерн, черный юмор и фирменную тарантиновскую любовь к чрезмерному насилию. В то же время именно из-за большого количества насилия и использования расистской лексики фильм в свое время стал предметом острых дискуссий.

Несмотря на споры, "Джанго освобожденный" собрал почти 450 миллионов долларов в мировом прокате и стал самой кассовой картиной Тарантино. Так что, похоже, на этот раз режиссеру все-таки не пришлось вырезать все, что могло кого-то шокировать

Кстати, Уилл Смит рассказывал, что сожалеет о отказе от роли в фильме Нолана.