Однако, несмотря на эти трудности, церемония объявления номинантов все же состоялась, и среди тех, кто попал в список претендентов, нашлось место для документального фильма, освещающего события войны в Украине. В материале рассказываем больше о "Фарфоровой войне".

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Что известно о фильме "Фарфоровая война"

Над производством документального фильма "Фарфоровая война" работали специалисты из трех стран: США, Украины и Австралии. Это международный проект, который сочетает таланты из разных кинематографических традиций для создания мощной и эмоциональной картины о войне в Украине. Премьера фильма состоялась на престижном фестивале "Сандэнс" в январе 2024, где он получил Гран-при конкурса документальных фильмов, что стало важным признанием его значения и влияния на международной киноарене.

Фильм рассказывает историю трех украинских художников: Славы Леонтьева, его жены Ани Стасенко и их друга Андрея Стефанова. Художники оставались в Харькове – городе, который с первого дня полномасштабного вторжения стал одной из главных целей российских ракетных обстрелов. "Фарфоровая война" показывает, как эти люди, несмотря на опасность, остаются в родном городе и борются не только оружием (Слава Леонтьев, в частности, был военным), но и через свое искусство.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

Основной темой фильма является создание фарфоровых изделий, которыми Слава, Аня и Андрей пытаются украсить разрушенные войной здания Харькова, оживляя их и внося в атмосферу города часть красоты и надежды. Их фарфоровые работы стали символами стойкости и человечности в условиях войны.

Этот фильм – не просто документальная лента о войне, но и рассказ о том, как искусство может быть мощным инструментом в борьбе за культуру и память, даже когда кажется, что все разрушено.