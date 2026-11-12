35 сценаристов, настоящий каменный город и механические динозавры: как снимали культовый фильм "Флинстоуны"

В 1994 году Голливуд решил, что обычных комедий ему уже недостаточно, поэтому потратил 46 миллионов долларов на создание доисторического мира, в котором динозавры заменяют бытовую технику, а автомобили ездят без двигателей. Так на экраны вышли "Флинстоуны" – экранизация культового мультсериала, которая превратила каменный век в настоящий голливудский аттракцион.

О том, как проходили съемки и как создавался любимый фильм миллионов, – рассказывает 24 Канал.

"Флинстоуны", 1994

Жанр: семейная комедия, фэнтези

IMDb: 5,1

Сюжет фильма "Флинстоуны"

Фред Флинстоун – обычный работник каменоломни, который неожиданно получает руководящую должность. Правда, его карьерный успех оказывается частью мошеннической схемы. Пока Фред наслаждается роскошной жизнью, его дружба с Барни Рубблом оказывается под угрозой.

Как создавали фильм "Флинстоуны"

Как снимали фильм "Флинстоуны" / Фото imdb



Для съемок команда построила целый городок Бедрок среди скал в Калифорнии. Каменные дома, мебель, автомобили и даже бытовая техника создавали физически, а не просто дорисовывали на компьютере.

Особое внимание уделили динозаврам. Над ними работали мастера Jim Henson's Creature Shop, известные созданием легендарных кукольных персонажей, и специалисты Industrial Light & Magic.

Динозавр Дино был куклой в сценах крупным планом, а для его движений в полный рост использовали компьютерную графику.

По словам режиссера Брайана Леванта, во всем фильме было всего 53 кадра с CGI. Остальную магию создали декорации, механические существа и практические спецэффекты.

Интересные факты со съемок

Над историей работали 35 сценаристов. Именно столько авторов, по данным The Washington Post, присоединились к разработке сценария на разных этапах. Похоже, придумать приключения доисторической семьи оказалось сложнее, чем изобрести колесо.

Джон Гудман стал идеальным Фредом. Актер настолько хорошо соответствовал образу мультяшного героя, что его перевоплощение стало одной из главных изюминок фильма.

Стивен Спилберг тоже присоединился к работе. Он был исполнительным продюсером картины и даже получил шуточный титр Steven Spielrock.





Как снимали фильм "Флинстоуны" / Фото imdb

Динозавры иногда капризничали. По воспоминаниям режиссера, механизм огромного динозавра, который должен был приводить в движение лифт, так и не заработал должным образом.

Элизабет Тейлор вернулась в кино ради доисторической тёщи. Легендарная голливудская актриса сыграла Перл Слаггупл – мать Вилмы Флинстоун. Эта роль стала ее последним появлением в полнометражном художественном кино. Не каждая звезда завершает кинокарьеру в каменном веке, но Тейлор решила сделать это красиво.

Для фильма даже переименовали музыкальную группу. Знаменитую песню "Meet the Flintstones" исполнили The B-52's, которые специально для саундтрека превратились в The BC-52's. Шутка отсылала к английскому обозначению лет до нашей эры – BC.

Бюджет комедии составил 46 миллионов долларов, а мировые кассовые сборы достигли 341,6 миллиона долларов.

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