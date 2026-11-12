35 сценаристов, настоящий каменный город и механические динозавры: как снимали культовый фильм "Флинстоуны"
В 1994 году Голливуд решил, что обычных комедий ему уже недостаточно, поэтому потратил 46 миллионов долларов на создание доисторического мира, в котором динозавры заменяют бытовую технику, а автомобили ездят без двигателей. Так на экраны вышли "Флинстоуны" – экранизация культового мультсериала, которая превратила каменный век в настоящий голливудский аттракцион.
О том, как проходили съемки и как создавался любимый фильм миллионов, – рассказывает 24 Канал.
"Флинстоуны", 1994
Жанр: семейная комедия, фэнтези
IMDb: 5,1
Сюжет фильма "Флинстоуны"
Фред Флинстоун – обычный работник каменоломни, который неожиданно получает руководящую должность. Правда, его карьерный успех оказывается частью мошеннической схемы. Пока Фред наслаждается роскошной жизнью, его дружба с Барни Рубблом оказывается под угрозой.
Как создавали фильм "Флинстоуны"
Для съемок команда построила целый городок Бедрок среди скал в Калифорнии. Каменные дома, мебель, автомобили и даже бытовая техника создавали физически, а не просто дорисовывали на компьютере.
Особое внимание уделили динозаврам. Над ними работали мастера Jim Henson's Creature Shop, известные созданием легендарных кукольных персонажей, и специалисты Industrial Light & Magic.
Динозавр Дино был куклой в сценах крупным планом, а для его движений в полный рост использовали компьютерную графику.
По словам режиссера Брайана Леванта, во всем фильме было всего 53 кадра с CGI. Остальную магию создали декорации, механические существа и практические спецэффекты.
Интересные факты со съемок
- Над историей работали 35 сценаристов. Именно столько авторов, по данным The Washington Post, присоединились к разработке сценария на разных этапах. Похоже, придумать приключения доисторической семьи оказалось сложнее, чем изобрести колесо.
- Джон Гудман стал идеальным Фредом. Актер настолько хорошо соответствовал образу мультяшного героя, что его перевоплощение стало одной из главных изюминок фильма.
- Стивен Спилберг тоже присоединился к работе. Он был исполнительным продюсером картины и даже получил шуточный титр Steven Spielrock.
Как снимали фильм "Флинстоуны" / Фото imdb
- Динозавры иногда капризничали. По воспоминаниям режиссера, механизм огромного динозавра, который должен был приводить в движение лифт, так и не заработал должным образом.
- Элизабет Тейлор вернулась в кино ради доисторической тёщи. Легендарная голливудская актриса сыграла Перл Слаггупл – мать Вилмы Флинстоун. Эта роль стала ее последним появлением в полнометражном художественном кино. Не каждая звезда завершает кинокарьеру в каменном веке, но Тейлор решила сделать это красиво.
- Для фильма даже переименовали музыкальную группу. Знаменитую песню "Meet the Flintstones" исполнили The B-52's, которые специально для саундтрека превратились в The BC-52's. Шутка отсылала к английскому обозначению лет до нашей эры – BC.
- Бюджет комедии составил 46 миллионов долларов, а мировые кассовые сборы достигли 341,6 миллиона долларов.
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