35 сценаристів, справжнє кам'яне місто і динозаври-механізми: як знімали культових "Флінстоунів"

Як знімали фільм "Флінстоун" / Фото imdb
У 1994 році Голлівуд вирішив, що звичайних комедій йому вже замало, тому витратив 46 мільйонів доларів на створення доісторичного світу, в якому динозаври працюють замість побутової техніки, а автомобілі їздять без двигунів. Так на екрани вийшли "Флінстоуни" — екранізація культового мультсеріалу, яка перетворила кам'яний вік на справжній голлівудський атракціон.
Про те, як проходили зйомки і як створювався улюблений фільм мільйонів – розповідає 24 Канал.
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"Флінстоуни", 1994
Жанр: сімейна комедія, фентезі
IMDb: 5,1
Сюжет фільму "Флінстоуни"
Фред Флінстоун – звичайний працівник каменоломні, який несподівано отримує керівну посаду. Щоправда, його кар'єрний успіх виявляється частиною шахрайської схеми. Поки Фред насолоджується розкішним життям, його дружба з Барні Рубблом опиняється під загрозою.
Як створювали фільм "Флінстоуни"
Як знімали фільм "Флінстоуни" / Фото imdb
Для зйомок команда побудувала ціле містечко Бедрок серед скель у Каліфорнії. Кам'яні будинки, меблі, автомобілі та навіть побутові прилади створювали фізично, а не просто домальовували на комп'ютері.
Особливу увагу приділили динозаврам. Над ними працювали майстри Jim Henson's Creature Shop, відомі створенням легендарних лялькових персонажів, та фахівці Industrial Light & Magic.
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Динозавр Діно був лялькою у сценах великим планом, а для його рухів на повний зріст використовували комп'ютерну графіку.
За словами режисера Браяна Леванта, у всьому фільмі було лише 53 кадри з CGI. Решту магії створили декорації, механічні істоти та практичні спецефекти.
Цікаві факти зі зйомок
- 35 сценаристів працювали над історією. Саме стільки авторів, за даними The Washington Post, долучилися до розроблення сценарію на різних етапах. Схоже, придумати пригоди доісторичної родини виявилося складніше, ніж винайти колесо.
- Джон Гудман став ідеальним Фредом. Актор настільки добре відповідав образу мультяшного героя, що його перевтілення стало однією з головних принад фільму.
- Стівен Спілберг теж долучився до роботи. Він був виконавчим продюсером картини й навіть отримав жартівливий титр Steven Spielrock.
- Динозаври іноді вередували. За спогадами режисера, механізм величезного динозавра, який мав приводити в рух ліфт, так і не запрацював належним чином.
- Елізабет Тейлор повернулася в кіно заради доісторичної тещі. Легендарна голлівудська акторка зіграла Перл Слеггупл – матір Вілми Флінстоун. Ця роль стала її останньою появою в повнометражному художньому кіно. Не кожна зірка завершує кінокар'єру в кам'яному віці, але Тейлор вирішила зробити це красиво.
- Для фільму навіть перейменували музичний гурт. Знамениту пісню Meet the Flintstones виконали The B-52's, які спеціально для саундтреку перетворилися на The BC-52's. Жарт відсилав до англійського позначення років до нашої ери – BC.
- Бюджет комедії становив 46 мільйонів доларів, а світові касові збори сягнули 341,6 мільйона доларів.
Раніше ми розповідали про те, як проходили зйомки культового фільму за романом Стівена Кінга.
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