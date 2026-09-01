І, мабуть, саме тому через стільки років ми знову вмикаємо його, хоча прекрасно знаємо, що наприкінці буде боляче. Бо іноді ми дивимося фільми не для того, щоб дізнатися, чим усе закінчиться, а щоб ще раз щось відчути. І це фільм "Зелена миля". 24 Канал зібрав цікаві факти про улюблений фільм мільйонів.



"Зелена миля" / Фото imdb



Жанр: драма, фентезі, кримінал, містика

Рік: 1999

Режисер: Френк Дарабонт

За книгою: Стівена Кінга

Тривалість: 3 години 9 хвилин

IMDb: 8,6

Що кажуть критики та глядачі:

Rotten Tomatoes: 78% від критиків і 94% від глядачів

Хто зіграв у фільмі "Зелена миля"

У центрі історії — Том Генкс у ролі наглядача Пола Еджкомба та Майкл Кларк Дункан у ролі Джона Коффі. Також у фільмі знялися Девід Морс, Бонні Гант, Джеймс Кромвелл, Майкл Джетер, Сем Роквелл та Даг Хатчісон.

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Бюджет фільму "Зелена миля"

На створення фільму витратили близько 60 мільйонів доларів. У світовому прокаті "Зелена миля" зібрала понад 286,8 мільйона доларів, тобто фінансово ця дуже довга прогулянка виявилася цілком успішною.

Про що фільм "Зелена миля"



"Зелена миля" / Фото imdb



Події розгортаються у 1935 році в американській в’язниці, де Пол Еджкомб працює наглядачем блоку смертників. Саме тут з’являється Джон Коффі – величезний чоловік, якого засудили до страти за вбивство двох маленьких дівчат.

На перший погляд, усе очевидно: є злочин, вирок і камера смертників. Але дуже швидко Пол починає розуміти, що Коффі зовсім не схожий на небезпечного злочинця. Він боїться темряви, поводиться надзвичайно спокійно і, що найважливіше, має загадковий надприродний дар.

Далі "Зелена миля" поступово перетворюється не просто на тюремну драму, а на історію про милосердя, провину, несправедливість і дуже неприємне питання: що робити, якщо закон виніс вирок людині, яка, можливо, його не заслуговує?

Цікаві факти про "Зелену милю"



"Зелена миля" / Фото imdb

Месьє Джинглс мав цілу армію дублерів. Того самого чарівного мишеняти, яке краде сцени ледь не у всіх людей у кадрі, насправді зіграли 30 різних мишей . Кожна мала власну спеціалізацію: одна краще бігала, інша виконувала потрібні трюки. Щоб остаточно не заплутатися, гризунів навіть називали іменами членів знімальної групи та акторів. Голлівуд, де навіть миша має дублера, – нічого нового.

Джона Коффі могли ми взагалі не побачити таким, яким його знаємо. За наведеними даними, Брюс Вілліс допоміг знайти Майкла Кларка Дункана для ролі. Спочатку сам Вілліс хотів зіграти Пола Еджкомба, але зрештою саме Дункан отримав образ величезного й водночас надзвичайно доброго Коффі.

А цей велетень був ще більшим… принаймні на екрані. За сюжетом Джон Коффі мав зріст понад два метри, тому творцям потрібно було зробити Майкла Кларка Дункана ще переконливішим гігантом поруч з іншими героями. У хід пішли спеціальні ракурси, бутафорські предмети та підставки. Тобто частина магії кіно – це просто дуже хитро поставлена камера.

Стівен Кінг залишився задоволений. І це вже серйозний комплімент. Письменник неодноразово висловлював захоплення екранізацією Френка Дарабонта, називаючи її одним із найкращих і найточніших перенесень його творів на великий екран. А враховуючи, скільки екранізацій Кінга існує, отримати такий комплімент – майже окрему нагороду.

Роман спочатку виходив не зовсім як роман. У 1996 році Кінг вирішив трохи погратися з форматом і випустив "Зелену милю" шістьма окремими міні-книгами – по одній щомісяця. Тобто читачам доводилося чекати продовження історії, як сьогодні ми чекаємо нову серію серіалу. Тільки кнопку «наступний епізод» тоді ще ніхто не придумав.

Але "Зелена миля" – далеко не єдиний фільм, до якого глядачі повертаються знову і знову. Ми ще зібрали чимало цікавого про улюблену комедію, які свого часу підкорила мільйони глядачів і досі змушує сміятися над жартами, які ми вже знаємо напам’ять.