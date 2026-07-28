Перед тем как роль Катниса досталась Дженнифер Лоуренс, продюсеры просмотрели десятки молодых актрис. Некоторые были в шаге от подписания контракта, но судьба решила иначе. 24 Канал собрал пять звезд, которые вполне могли возглавить культовую франшизу.

Сирша Ронан



Серна Ронан / Фото Getty images



Звезда "Искушения" и "Леди-Птицы" была среди актрис, проходивших прослушивание на роль Катнис. Впрочем, вместо "Голодных игр" она снялась в другой экранизации популярной книги - "Гости" по роману Стефани Майер. И если честно, Голливуд от этого точно не проиграл.

Гейли Стайнфельд



Гейли Стайнфельд / Фото Getty images



После успеха в фильме "Настоящее мужество" именно его называли одной из главных претенденток на роль. Впоследствии актриса призналась, что не жалеет из-за поражения, ведь убеждена: все произошло именно так, как должно было быть. Правда, без лука она все равно не осталась – позже сыграла Кейт Бишоп во вселенной Marvel.

Шейлин Вудли



Шейлин Вудли / Фото Getty images



Еще одна актриса, едва не ставшая Катнисом. В конце концов, ей досталась другая героиня-антиутопия – Беатрис Приор во франшизе "Дивергент". Получилось почти то же самое, только без сойки-перепевницы.

Эмма Робертс



Эмма Робертс / Фото Getty images



Эмма тоже претендовала на главную роль и даже не скрывала своего интереса к проекту. После кастинга она прочла все книги и говорила, что с нетерпением будет ждать премьеры. В конце концов актриса нашла собственный путь к успеху благодаря сериалу "Американская история ужасов", так что без большой франшизы точно не осталась.

Зои Дойч



Зои Дойч / Фото Getty images



Зои Дойч тоже проходила экранные пробы, однако быстро поняла, что роль ускользает из ее рук. Позже она призналась, что это был один из самых болезненных отказов в карьере. Впрочем, без работы актриса не сидела и начала активно сниматься в молодежных фильмах.

Сюжет фильма Голодные игры

Напомним, "Голодные игры" рассказывают об антиутопическом мире Панему, где ежегодно тоталитарный Капитолий заставляет подростков из двенадцати округов участвовать в смертельном шоу на выживание. Добровольно заменив младшую сестру, Катнис Эвердин оказывается на арене, где каждый союз временен, а выживает только один. Именно эта роль сделала Дженнифер Лоуренс суперзвездой.

Кстати, пока одни актеры проигрывали кастинги, другие актеры ради ролей кардинально меняли внешность и проходили невероятные перевоплощения.