Голливуд взялся за культовый фильм ужасов 60-х: кто сыграет главную роль

Голливуд продолжает доказывать, что старое, о котором уже успели забыть, – это отличный повод заработать на чем-то новом. На этот раз кинематографисты взялись за культовый хоррор Альфреда Хичкока "Птицы", который в свое время заставил зрителей с подозрением смотреть даже на обычных голубей.

Как сообщает Variety, HBO работает над мини-сериалом по мотивам фильма 1963 года. Главную роль получила Сара Снук, известная по сериалу "Наследники". И, похоже, на этот раз ее героине придется бороться не за семейную империю, а за собственную жизнь.

Что расскажет новая версия "Птиц"

В центре сюжета – Майра Месси, которая после изнурительной борьбы за опеку над ребенком возвращается с маленькой дочерью в родной город. Там она начинает тайно расследовать загадочное исчезновение друга детства.

Однако семейные проблемы быстро отходят на второй план. В городе орудует убийца, а местные птицы вдруг решают, что люди – не самые лучшие соседи, и начинают жестоко на них нападать.

Самое интересное, что эти атаки загадочным образом связаны с преступлением. Поэтому героине придется одновременно распутывать детективную историю, защищать дочь и стараться не стать обедом для пернатых.

Что известно о новом сериале

Сара Снук / Фото HBO



Сценарий пилотного эпизода написал Том Специали, ранее работавший над сериалами "Стражи" и "Оставленные". Среди продюсеров – Дэвид Гейман, причастный к созданию новой экранизации "Гарри Поттера". Сара Снук не только сыграет главную роль, но и выступит исполнительным продюсером проекта.

Напомним, что оригинальный фильм Альфреда Хичкока "Птицы" вышел в 1963 году и был основан на одноименном произведении Дафны дю Морье, опубликованном в 1952 году. Лента стала классикой жанра ужасов и доказала, что для настоящего кошмара не обязательно придумывать монстров – иногда достаточно обычных чаек.

В настоящее время проект находится на стадии разработки, а дату премьеры HBO пока не объявил.

Напомним, что именно сейчас происходят съемки нового загадочного фильма Скорсезе.