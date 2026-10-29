Голлівуд взявся за культовий фільм жахів 60-х: хто зіграє головну роль

Як повідомляє Variety, HBO працює над мінісеріалом за мотивами фільму 1963 року. Головну роль отримала Сара Снук, відома за серіалом "Спадкоємці". І схоже, цього разу її героїні доведеться боротися не за сімейну імперію, а за власне життя.

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У центрі сюжету – Майра Мессі, яка після виснажливої боротьби за опіку над дитиною повертається з маленькою донькою до рідного міста. Там вона починає таємно розслідувати загадкове зникнення друга дитинства.

Однак сімейні проблеми швидко відходять на другий план. У місті орудує вбивця, а місцеві птахи раптом вирішують, що люди – не найкращі сусіди, й починають жорстоко на них нападати.

Найцікавіше, що ці атаки загадковим чином пов'язані зі злочином. Тож героїні доведеться одночасно розплутувати детективну історію, захищати доньку та намагатися не стати обідом для пернатих.

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Що відомо про новий серіал

Сара Снук / Фото HBO



Сценарій пілотного епізоду написав Том Спеціалі, який раніше працював над серіалами "Вартові" та "Залишені". Серед продюсерів – Девід Гейман, причетний до створення нової екранізації "Гаррі Поттера". Сара Снук не лише зіграє головну роль, а й виступить виконавчою продюсеркою проєкту.

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Нагадаємо, що оригінальний фільм Альфреда Гічкока "Птахи" вийшов у 1963 році та був заснований на однойменному творі Дафни дю Мор'є, опублікованому 1952 року. Стрічка стала класикою жанру жахів і довела, що для справжнього кошмару не обов'язково вигадувати монстрів – іноді достатньо звичайних чайок.

Наразі проєкт перебуває на стадії розробки, а дату прем'єри HBO поки не оголосив.

Нагадаємо, що саме зараз відбуваються зйомки нового таємничого фільму Скорсезе.