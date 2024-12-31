Этот фильм, полон магии, юмора и невероятных эмоций, рассказывает историю о любви, которая, кажется, найдет тебя даже в самый неожиданный момент. Идеальный выбор для того, чтобы вместе с близким человеком насладиться праздничным настроением и немного помечтать о чудесах.

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Что известно о фильме "Интуиция"

По сюжету фильма, Сара и Джонатан встретились десять лет назад в колледже и влюбились друг в друга. Они провели несколько волшебных часов вместе в ночь перед Рождеством, но после этой магической встречи их пути разошлись, и любовь была подвергнута испытанию временем и расстоянием. Сара переехала в Сан-Франциско, а Джонатан остался в Нью-Йорке.

"Интуиция": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако, каждый из них вроде бы находит свою судьбу в новых отношениях и даже готов связать свою жизнь с другим человеком через брак. Однако, помня ту волшебную ночь, они не могут забыть друг друга. Оба начинают сомневаться, не соединит ли их судьба снова. Теперь они вынуждены разобраться, есть ли еще шанс на их любовь, которая когда-то стала такой важной для них обоих.



Фильм "Интуиция" / Кадр из фильма

"Интуиция" полна волшебной атмосферы, которая сочетает комедию и романтику. Фильм рассказывает о любви, которую невозможно забыть, даже если время и расстояние разводят двух людей. Это история, вдохновляющая верить в чудеса и судьбу.