По информации justjared, в Paramount работают над продолжением романтической комедии 2003 года. Более того – создатели хотят вернуть Кейт Хадсон и Мэттью Макконехи к их культовым ролям Энди Андерсон и Бенджамина Барри.



"Как избавиться от парня за 10 дней" вернется / Фото imdb



Пока что это лишь ранняя стадия разработки. Для фильма даже ищут сценариста, поэтому то, чем будут заниматься герои спустя столько лет, пока остается большой голливудской тайной.

Есть еще одна интересная деталь: по данным издания, Кейт Хадсон может выступить продюсером нового фильма.

То есть теперь Энди не просто возвращается в историю, но и потенциально может контролировать ее за кулисами. Карьерный рост персонажа, которого мы заслужили.

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А вот согласится ли Мэттью Макконехи снова стать Беном – пока неизвестно. Впрочем, источники пишут, что студия рассчитывает на возвращение обоих актеров.

Будет ли продолжение таким же?

Вот здесь и главный вопрос. Оригинальный фильм рассказывал о рекламном менеджере Бене, который заключает пари, что сможет заставить женщину влюбиться в него за десять дней. Параллельно журналистка Энди получает собственное задание – написать материал о том, как избавиться от мужа за десять дней.

И так, вы уже догадались: они встречаются. Далее начинается романтическая комедия с манипуляциями, ревностью, розовым фонтаном, комнатными растениями и тем самым платьем, которое до сих пор помнят поклонники жанра.

Но теперь прошло более двух десятилетий. И если герои действительно вернутся, очень хочется увидеть, как они выжили после своих десяти дней эксперимента.

Кейт Хадсон уже говорила о сиквеле

Идея продолжения возникала не в первый раз. Еще раньше Гадсон говорила, что готова вернуться к этой истории, но при одном условии: должен быть хороший сценарий и желание сниматься вместе с Макконаги.

"Все будет зависеть от сценария и от того, понравится ли он нам с Мэттью", – говорила актриса.

Пока что официальной даты премьеры нет, сценарист также не найден.

Поэтому Бен и Энди еще не вернулись – они пока только собираются вернуться.

Ранее Мэттью Макконахи рассказал о том, какой фильм до сих пор приносит ему деньги.