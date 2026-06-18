Местом съемок был выбран курорт Emily Resort недалеко от Львова. Съемки длились более месяца, некоторые эпизоды снимали в Киеве и в самом Львове. В последний съемочный день 24 Канал пообщался с исполнительницей главной роли Александрой Демидовой.

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Почему фильм "Эмили в Emily" будет интересен зрителям?

По сюжету блогерша теряет страницу в соцсетях и отправляется на курорт в поисках нового контента, который вернет ей миллион подписчиков. Однако вместо ожидаемых лайков и подписчиков Эмили обретает настоящую любовь и стоит перед выбором — пожертвовать имиджем или любовью?

Исполнительница роли Эмили Александра Демидова в комментарии 24 Каналу призналась, что записывала самопробы, была на живом кастинге, несколько раз ездила на пробы с партнерами и так ее утвердили на главную роль.

Этот фильм ассоциируется с популярным сериалом Netflix, однако Александра отмечает, что ее Эмили совсем не похожа на ту, которая уже успела полюбиться миллионам зрителей по всему миру.

Меня зацепила сама Эмили – ее реакции, решения, поступки, и я безмерно счастлива, что именно она стала той, благодаря которой состоялся мой дебют в полнометражном кино,

– говорит Александра.



Фото со съемок фильма "Эмили в Emily"

Сначала зрителям может показаться, что главная героиня — эгоистичная стерва, однако со временем появляется чувство любви, понимание хрупкости главной героини.

Партнером Александры на съемочной площадке стал Кирилл Яблучанский, сыгравший роль Макса – новой любви Эмили. Параллельно с историей Эмили и Макса развиваются еще несколько сюжетных линий, в том числе и романтических, а среди актеров зрители увидят Станислава Боклана, Андрея Исаенко, Юрия Горбунова, Дарию Петрожицкую, Елену Хохлаткину, Лесю Самаеву, Екатерину Варченко, Артема Пльондера, Кирилла Парастаева, Владимира Ращука, Диану Каланадаришвили, Ларису Руснак, Сергея Сипливого и Кирилла Резникова.

Фото со съемок фильма "Эмили в Emily"

Режиссером картины стал Алексей Есаков, оператором-постановщиком – Юрий Король. Авторы сценария и креативные продюсеры – Ярослав Стень, Богдан Гациляк и Алексей Приходько. Продюсер фильма – Юрий Горбунов.