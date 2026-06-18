Локацією фільмування обрали Emily Resort біля Львова. Зйомки тривали понад місяць, деякі епізоди зняли в Києві та в самому Львові. В останній знімальний день 24 Канал поспілкувався з виконавицею головної ролі Олександрою Демидовою.

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Чому фільм "Емілі в Emily" буде цікавим для глядачів?

За сюжетом, блогерка втрачає сторінку в соцмережах й їде на курорт у пошуках нового контенту, який поверне їй мільйон підписників. Однак замість очікуваних лайків і фоловерів Емілі знаходить справжнє кохання та постає перед вибором – пожертвувати образом чи любов'ю?

Виконавиця ролі Емілі Олександра Демидова у коментарі 24 Каналу зізналася, що записувала самопроби, була на живому кастингу, кілька разів їздила на проби з партнерами і так її затвердили на головну роль.

Ця стрічка асоціюється з популярним серіалом Netflix, однак Олександра зазначає, що її Емілі зовсім не схожа на ту, яка вже встигла полюбитись мільйонам глядачів у всьому світі.

Мене зачепила сама Емілі – її реакції, рішення, вчинки і я безмежно щаслива, що саме вона була тією, завдяки кому стався мій дебют у повнометражному кіно,

– каже Олександра.



Фото зі зйомок фільму "Емілі в Emily"

Спочатку глядачам може здаватися, що головна героїня – егоїстична стерво, однак згодом з'являється відчуття любові, розуміння тендітності головної героїні.

Партнером Олександри на знімальному майданчику став Кирило Яблучанський, який виконав роль Макса – нового кохання Емілі. Паралельно з історією Емілі та Макса розвиваються ще кілька сюжетних ліній, зокрема й романтичних, а серед акторів глядачі побачать Станіслава Боклана, Андрія Ісаєнка, Юрія Горбунова, Дарію Петрожицьку, Олену Хохлаткіну, Лесю Самаєву, Катерину Варченко, Артема Пльондера, Кирила Парастаєва, Володимира Ращука, Діану Каланадарiшвiлi, Ларису Руснак, Сергія Сипливого та Кирила Резнікова.

Фото зі зйомок фільму "Емілі в Emily"

Режисером стрічки став Олексій Єсаков , оператором-постановником – Юрій Король. Автори сценарію і креативні продюсери – Ярослав Стень, Богдан Гациляк та Олексій Приходько. Продюсер фільму – Юрій Горбунов.