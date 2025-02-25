Фильм о войне, который стал обладателем BAFTA: кто сыграл в ленте "Камень, бумага, ножницы"

"Камень, бумага, ножницы" британский короткометражный фильм 2024 года, режиссером которого является Франц Бём. В феврале 2025 года фильм "Камень, бумага, ножницы" получил престижную премию BAFTA-2025 в категории "Лучший британский короткометражный фильм".

Это стало огромным достижением как для режиссера, так и для актеров. В нашем материале мы подробно рассказываем, кто воплотил персонажей в ленте.

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Кто сыграл в фильме "Камень, бумага, ножницы"

Главную роль 18-летнего парня Ивана в фильме "Камень, бумага, ножницы" исполнил украинский актер Александр Рудинский. Этот молодой талант привлек внимание зрителей в 2024 году благодаря своему участию в двух международных сериалах – "Декамерон" и "Агентство". В этих проектах Рудинский появился в нескольких эпизодах, продемонстрировав свою способность работать в разных жанрах и адаптироваться к различным типам персонажей.

Роль отца Ивана, хирурга, спасающего жизни, исполнила еще одна известная фигура украинского кинематографа – Сергей Калантай. Это талантливый актер, которого украинские зрители могли недавно увидеть в популярной ленте "БожеВильны", где он также продемонстрировал высокий уровень актерской игры.

Еще одним важным актером, который появился в фильме, стал Юрий Радионов. Это известный украинский актер театра, который исполнил роль раненого военного, по имени Николай. Его персонаж показывает, как война меняет не только физически, но и духовно. Роль Николая символизирует жертвы войны и боль, что переживают украинцы в это сложное время.

"Камень, бумага, ножницы": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в ролях:

Богдана Калантай – беременная женщина

– беременная женщина Милош Лучанко – Андрей, украинский мальчик

– Андрей, украинский мальчик Александр Бегма – воздушный командир и другие.

Этот актерский состав "Камень, бумага, ножницы" стал основой для создания сильного и эмоционального фильма, который не только показывает реалии войны, но и подчеркивает важность человечности, семьи и сострадания во времена самых больших испытаний.