Он снова в тренде: просмотры какого фильма резко выросли после смерти Папы Римского

"Конклав" – это англо-американский кинофильм 2024 года в жанре детективного триллера. Ленту снял режиссер Эдвард Бергер по одноименной книге Роберта Харриса 2016 года.

После смерти Папы Римского фильм начали смотреть на 283% больше, чем обычно. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

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Фильм "Конклав" начали смотреть чаще после смерти Папы Римского: что известно

Как сообщает аналитический ресурс Luminate, в день смерти Папы Франциска фильм зафиксировал резкий рост интереса на стриминговых сервисах, в частности на Amazon Prime – количество просмотров выросло на 283%.

Во время Пасхальных праздников зрители посвятили ленте 1,8 миллиона минут, а уже 21 апреля этот показатель вырос до 6,9 миллиона минут просмотра.

"Конклав": смотрите онлайн трейлер фильма

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