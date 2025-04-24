Після смерті Папи Римського фільм почали дивитися на 283 % більше, ніж зазвичай. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

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Фільм "Конклав" почали дивитись частіше після смерті Папи Римського: що відомо

Як повідомляє аналітичний ресурс Luminate, у день смерті Папи Франциска фільм зафіксував різке зростання інтересу на стримінгових сервісах, зокрема на Amazon Prime – кількість переглядів зросла на 283%.

Під час Великодніх свят глядачі присвятили стрічці 1,8 мільйона хвилин, а вже 21 квітня цей показник зріс до 6,9 мільйона хвилин перегляду.

"Конклав": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, якщо ви шукаєте добірку фільмів про Папу Римського, Ватикан, які схожі на "Конклав", ми зібрали для вас список таких стрічок за посиланням.