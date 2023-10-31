По сюжету картины мир охватывает волна мутаций, которые превращают обычных людей в животных. Главный герой, по имени Франсуа, делает все, чтобы спасти свою жену, которая подверглась воздействию этого таинственного явления. Пока вокруг появляются новые существа, главный герой и его 16-летний сын отправляются на поиски матери, которые изменят их жизни навсегда.

Обратите внимание 5 испанских сериалов на Netflix, от которых нельзя оторваться

24 Каналу удалось пообщаться с исполнителем главной роли Роменом Дюрисом – французским актером, лауреатом премий "Хрустальный глобус" и "Люмьер", известным украинским зрителям по фильмам "Три мушкетера: д'Артаньян" и "Эйфель".



Ромен Дюрис в "Королевстве животных" / Фото пресс-службы

О чем "Королевство животных" для вас?

Это фильм о меняющемся мире и о тесных семейных отношениях между отцом и его сыном. Мать находится в глубокой стадии заражения каким-то вирусом или болезнью, которая изменила часть человечества. Постепенно животная природа завладела человеческими телами, и появившиеся существа все больше похожи на животных. Главные герои – отец и сын – переживают эту ситуацию и все ее последствия. В более широком масштабе фильм показывает нам, как мы можем пройти через события, к чему мы можем или не можем адаптироваться, как мы можем защитить себя или научиться жить вместе. Я думаю, картина полна надежды. История заканчивается достаточно положительным чувством свободы и личного обогащения. Потому что я думаю, что в конце фильма мой персонаж чувствует себя более завершенным и полным энтузиазма, чем в начале. Это отец, желающий защищать, но не чувствующий себя достаточно сильным. Но я убежден, что до конца фильма, увидев всех этих созданий и пережив этот переворот в жизни собственного сына, он чувствует себя счастливее.

"Королевство животных": смотрите онлайн трейлер фильма

Расскажите о своем персонаже.

Траектория моего персонажа может напоминать, что мы все знаем об отцовстве – это довольно универсальное путешествие отца. Сначала наблюдаешь, как ребенок становится подростком, желаешь защитить его, стараешься направлять его. Затем может наступить период бессилия: вы наблюдаете эмансипацию ребенка, он больше не находится под нашим контролем, собирается стать взрослым, покинуть семейное гнездо и стать существом, которое мы иногда не понимаем. Франсуа наблюдает за длинным путешествием сына со всеми его препятствиями. Это персонаж, который никогда не перестает развиваться.

Какие были ваши впечатления от сценария?

Я понятия не имел, как это будет выглядеть. Очевидно, мы выходили из этого периода коронавируса и пандемических ограничений. Когда я получил сценарий, был ошеломлен, потому что он действительно воспроизводил период, который мы все только что пережили. Будто вдруг должен был быть сделан еще более важный шаг. История была глубоко трогательной, увидеть, как этот отец пытается найти связь с молодежью, которая также переживает те годы. Во время изоляции мы видели присутствие животных. Мы видели, как дикие кабаны проходили по городам, захватывали кварталы... И вдруг фильм пошел еще дальше. Это был очень трогательный сценарий.

Как вы готовились к съемке и как вы взаимодействовали с Полем Кирхером, который исполнял роль вашего сына?

Я знаю, что Поль посещал уроки с тренером, чтобы найти в себе животное, что было необходимо для фильма. Он сказал, что ему нравилось исследовать это, так у него было больше опыта, на который мог опираться в своих сценах. Я посетил несколько занятий, и мы вместе исследовали, каким может быть диалог между отцом и сыном, который меняется и мутирует, с помощью невербальных способов общения, таких как прикосновение, например. Это было интересно, хотя я должен признаться, что я не пошел дальше по этому пути, потому что я в основном хотел доверять эмоциям, которые передаются разными моментами истории. В конце концов это был скорее эмоциональный вызов, чем физическая или психологическая подготовка.



Ромен Дюрис и Поль Кирхер в "Королевстве животных" / Фото пресс-службы

Я хотел быть открытым и спонтанным, реагируя на разные ситуации, предложенные фильмом. Что мне понравилось у Тома (режиссера – 24 Канал), так это его требовательность и внимательность; его способ позволить нам экспериментировать очень свободно и одновременно использовать то, через что мы только что прошли, что мы только что пережили. Он искал разные подходы, и мы действительно путешествовали каждым мгновением, дубль за дублем. Мы исследовали много разных способов достичь чувства, ситуации. В конце дня мы всегда были немного истощены, потому что шли во многих разных направлениях.

Мне нравится такой способ работы, потому что он предотвращает разочарование. Это отличный способ удивить, потому что вы всегда идете куда-то не туда, куда ожидаете. Мы всегда можем получить то, что мы ожидаем, а затем пойти искать другие вещи. Иногда это приводит к удивительным моментам и новым эмоциям. Словом, это было плотно, насыщенно, и мы все были этому очень рады. Даже если мы необязательно были удовлетворены собой, мы были счастливы изучить все эти моменты.

Как думаете, будет ли интерес к ленте на международном уровне?

История достаточно универсальная. Я думаю, что, например, в США он найдет зрителя. Возможно, потому, что они уже смогли поиграть с этим жанром и перенести его на довольно реалистичное кино. Я имею в виду Джона Карпентера, но это также присутствует в азиатском кино. Этот фильм может путешествовать, потому что это хороший фильм! Этот фильм действительно о настоящем. Жанровость этого кино заключалась в основном в работе сценографии, освещении или в эстетике. Наша работа как актеров заключалась скорее в том, чтобы стараться быть максимально реалистичными. Я не собираюсь играть иначе, потому что это фантастический фильм.

Моя работа заключается в том, чтобы сделать это максимально правдоподобным и реальным; показать любовь этого отца к своему ребенку, как я бы это сделал в гораздо более интимном фильме. Все очень настоящее, аутентичное.



Ромен Дюрис в "Королевстве животных" / Фото пресс-службы

Если бы вы превратились в животное – то в какое?

Я не в первый раз слышу этот вопрос, и я над ним часто размышлял. Что я люблю в животных, то это их дикость, их умение скрываться. Я думаю о снежном барсе. Или о серой цапле, но по другим причинам. Возможно, она не такая шикарная, как снежный барс, но я люблю цаплю, потому что она всегда рядом. В каждой реке Франции можно увидеть серую цаплю. Ее видно, она на виду, но подойти к ней сложно. Я знаю это, потому что каждый раз, когда я приближаюсь, она улетает. Это очень сложно. Так или иначе, я люблю именно диких животных. Я менее чувствителен к домашним животным, например. Мне не нравится человеческое отношение к животным. Мне нравится, когда животные действительно свободные и дикие. И я думаю, что открывается другое измерение, когда они редкие. Снежный барс именно таков. Вы можете увидеть это в истории: момент, когда видят барса – драгоценный. Он мне нравиться. Возможно, потому, что его поведение совершенно отличается от актерской деятельности. Не знаю, но мне нравиться.