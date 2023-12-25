Будут смеяться все: какой фильм посмотреть на Рождество для хорошего настроения

Рождество – время для семьи. В этот день мы традиционно посещаем родных, а вечером хотим насладиться уютом в кругу самых близких. Если вы до сих пор в поисках праздничной ленты для семейного просмотра, то этот материал для вас.

В рождественский день советуем посмотреть веселую семейную комедию "Няня на Рождество". Это лента немецкого и австрийского производства, которая заставит вас улыбнуться. 24 Канал.

Не упустите Зимняя доза адреналина: 4 фильма о лыжном спорте

"Няня на Рождество"

Год: 2018

Страна: Германия, Австрия

Жанр: комедия

Рейтинг IMDb: 6.2

В ролях: Эмилио Сакрая, Sonja Gerhardt, Гайнер Лаутербах, Alex Czerwinski, Герти Драссль, Жасмин Герат

Шарлотта учится на комиссара в полицейской академии и служит в правоохранительных органах. Девушка нетерпеливо ждет рождественских каникул, чтобы наконец встретиться с друзьями. Однако все меняет телефонный звонок мамы, которая просит присмотреть за больным дедом, пока не появится сиделка.

Мужчина травмировался, потеряв сознание при украшении елки. Произошел инсульт. Несколько дней дедушка Шарлотты пробыл в реанимации, а впоследствии парализованного пациента с нарушением речи выписали под домашний уход. Теперь внуке приходится кардинально изменить свои планы.

"Нянька на Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Если ищете больше праздничных фильмов, то недавно мы рассказывали о 50 рождественских лентах разных жанров, среди которых можно найти то, что будет по душе.