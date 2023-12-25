У різдвяний день радимо переглянути веселу сімейну комедію "Нянька на Різдво". Це стрічка німецького та австрійського виробництва, яка змусить вас усміхнутися, зазначає 24 Канал.
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"Нянька на Різдво"
Рік: 2018
Країна: Німеччина, Австрія
Жанр: комедія
Рейтинг IMDb: 6.2
У ролях: Еміліо Сакрая, Sonja Gerhardt, Гайнер Лаутербах, Alex Czerwinski, Ґерті Драссль, Жасмін Герат
Шарлотта навчається на комісара у поліцейській академії та служить у правоохоронних органах. Дівчина нетерпляче чекає на різдвяні канікули, щоб нарешті зустрітися з друзями. Однак все змінює телефонний дзвінок мами, яка просить доглянути хворого діда, поки не з'явиться доглядальниця.
Чоловік травмувався, знепритомнівши під час прикрашання ялинки. Стався інсульт. Кілька днів дідусь Шарлотти пробув в реанімації, а згодом паралізованого пацієнта з порушенням мовлення виписали під домашній догляд. Тож тепер онуці доводиться кардинально змінити свої плани.
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