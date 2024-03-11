Президент опубликовал одни из самых тяжелых фотографий того периода, сделанные Евгением Малолеткой, и написал, что "20 дней в Мариуполе" показывает правду о российском терроризме.

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Что сказал Зеленский о "20 днях в Мариуполе"

Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая работала над фильмом и получила "Оскар". Он объяснил, что награда позволяет громко сказать о российской войне против Украины.

Мы помним и никогда не забудем каждый день этой войны, каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц. Мы помним всех, кто боролся ради города. Помним и должны освободить из российского плена всех защитников Мариуполя и "Азовстали", которых до сих пор удерживают в нечеловеческих условиях. Мы помним, что должны победить российское зло, чтобы восстановить нормальную жизнь для всех наших людей, для каждого нашего города,

– сказал президент.

Он поблагодарил всех журналистов в мире, которые понимают важность освещения правды о войне и рассказывают ее. Также Зеленский выразил благодарность всем, кто распространяет правду о войне, храбрость и боль украинцев.

"Правда преодолевает все. И я благодарю каждого в мире, кто поддерживает наше государство, наших людей с первых дней этой войны. Вместе должны защитить жизнь", – подытожил Зеленский.

Президент показал одни из самых болезненных кадров из Мариуполя, сделанные Евгением Малолеткой





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Фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар"