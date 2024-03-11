Президент опублікував одні з найважчих світлин того періоду, зроблені Євгеном Малолєткою, та написав, що "20 днів у Маріуполі" показує правду про російський тероризм.

Дивіться також "20 днів у Маріуполі" – найкращий документальний фільм за версією Оскара-2024

Що сказав Зеленський про "20 днів у Маріуполі"

Володимир Зеленський подякував команді, яка працювала над фільмом та здобула "Оскар". Він пояснив, що нагорода дає змогу голосно сказати про російську війну проти України.

Ми пам'ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам'ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Пам'ятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам'ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста,

– сказав президент.

Він подякував всім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про війну та розповідають її. Також Зеленський висловив подяку всім, хто поширює правду про війну, хоробрість та біль українців.

"Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя", – підсумував Зеленський.

Президент показав одні з найболючіших кадрів з Маріуполя, зроблені Євгеном Малолєткою





Важливо Під час обстрілів у Маріуполі окупанти вбили 18-місячну дитину

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар"