19 марта Лина Костенко празднует свое 95-летие, и мы по случаю этого важного праздника хотим вспомнить еще одну интересную сторону ее творчества. Оказывается, Костенко не только писала стихи и прозу, но и появлялась на экране. В материале Кино 24 расскажем, что это за лента.

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"Чернобыль. Тризна" 1993 года – лента, в которой снималась Лина Костенко: о чем фильм

Фильм, посвященный 800-летию Чернобыля, является своеобразной эпитафией трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Это фильм о последствиях крупнейшей техногенной катастрофы XX века, который глубоко погружается в память о Чернобыле и его мертвом пространстве. Одним из важных элементов фильма является участие украинской поэтессы Лины Костенко, которая присоединяется к бывшим жителям Чернобыля в их ежегодном путешествии в зону отчуждения.

В фильме показан контрольно-пропускной пункт на въезде в Чернобыльскую зону отчуждения. Тризна на Чернобыльском кладбище – это важная сцена, где почтят память погибших от последствий катастрофы. Особое место в фильме занимают кадры возложения цветов к Мемориалу Славы, что становится символом горькой памяти о трагедии.

"Чернобыль. Тризна": смотрите фильм онлайн

Также в фильме изображено рождественское и пасхальное богослужение в Ильинской церкви в городе Чернобыле, которое добавляет еще одного измерения к воспоминаниям об этом месте, где святые традиции переплетаются с ужасными последствиями катастрофы. Особенно выразительно выглядит изуродованная Михайловская церковь в селе Красное Иванковского района Киевской области – один из многочисленных символов того, как разрушительная сила аварии изменила ландшафт и культурное наследие.

В кадре мы видим Лину Костенко, которая, как поэтесса и свидетель своей эпохи, вносит свой голос в эту трагическую историю.