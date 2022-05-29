Фильм "Мариуполис 2" убитого в блокадном городе режиссера получил специальную награду в Каннах

Фильм, который снял убитый в блокадном Мариуполе Мантас Кведаравичюс, получил специальную награду в Каннах. Речь идет о фильме "Мариуполис 2".

Награду фильм получил от жюри премии "Золотой глаз". Об этом написала украинская член жюри и режиссер.

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Фильм "Мариуполис 2" получил специальную награду

Специальный приз жюри получила лента "Мариуполис 2", снятая Мантасом Кведаравичюсом. Этот фильм совершенно невозможно ни с чем сравнивать, он остро выделялся, будто лежал на отдельной полке, бил под дых до черноты в глазах,

– объяснила Ирина Целик.

Она рассказала историю режиссера фильма, последняя работа которого была в Украине. В частности, что:

литовский режиссер Кведаравичюс приехал в Мариуполь в марте;

он снимал гражданских, жил с ними, однако попал в плен, его пытали и убили;

возлюбленная Мантаса Кведаравичюса смогла вывезти из Мариуполя не только тело мужа, но и материалы, которые он там снял.

"Друзья, коллеги деликатно сложили вместе снятые кадры и сделали из этого фильм. Последний фильм Мантаса", – пояснила режиссер.

Добавила, что, вручая награду, президент жюри Агнешка Холланд объявила минуту молчания по жертвам войны России в Украине. В частности – за режиссерами, журналистами, фотографами и другими людьми творческих профессий.

Что известно об убийстве литовского режиссера

3 апреля стало известно, что российские оккупанты 2 апреля убили литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. Соответствующую информацию сообщил режиссер Виталий Манский.

Он также рассказал, что в 2016 году Мантас Кведаравичюс снял фильм Mariupolis. Его называли "человеческой историей на фоне исторических потрясений". Лента рассказывала о жизни в Мариуполе в условиях кризиса.

9 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что литовского режиссера убили российские оккупанты. Известно, что они взяли литовца в плен, затем пытали и убили. Изверги тело режиссера выбросили на улицу.

Жена Мантаса Кведаравичюса, рискуя жизнью, увезла тело мужа из заблокированного Мариуполя и привезла в Литву.

Людмила Денисова пояснила, что убийства и пытки журналистов являются грубым нарушением Гаагских конвенций и деклараций, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, устанавливающих гарантии безопасности для журналистов.

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